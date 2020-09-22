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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafoyu çalan hırsızlık şüphelilerini jandarma yakaladı

İHA

Trafoyu çalan hırsızlık şüphelilerini jandarma yakaladı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde elektrik trafosunu sökerek ve sürükleyerek araca götüren hırsızlık şüphelileri jandarmanın kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelileri ve araç tespit edilerek yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen “Önleyici Kolluk Faaliyetleri” esnasında, Altıeylül ilçesi Ovaköy mahallesinde stabilize yolda yerde sürükleme izleri olduğu görülmüş, trafonun yerinden sökülerek çalındığı tespit edildi. Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığı Timleri ve Jandarmanın dedektifleri olan JASAT unsurlarından oluşturulan özel ekip tarafından bölgede bulunan güvenlik kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayda kullanılan araç ve olaya karışan şüpheliler tespit edildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yakalanan şüpheli şahıslar H.D., S.D., A.D. ve M.C.Ö gözaltına alınarak haklarında yasal işlemlere başlanılırken, olayda kullanılan 16 plakalı araçta ele geçirilen maddi değeri yaklaşık 10 bin TL olan trafo ise Baski yetkilisine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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