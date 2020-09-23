Balıkesir'de 15 bin 312 öğrenci yüz yüze eğitim görüyor Müdür Yıldız, Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, yüz yüze eğitim sürecinde Karesi Sevinç Kurşun İlkokulu ve 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulunda idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Milli Eğitim Müdürü Yıldız, “Balıkesir'de 15 bin 312 öğrenci yüz yüze eğitim görüyor” dedi.

Karesi Sevinç Kurşun İlkokulu ve 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulunda yüz yüze eğitim süreci ve Covid19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ile birlikte yerinde inceleyen İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti.

Okul idaresi ve öğretmenlerle iki günlük yüz yüze eğitim sürecine dair istişarelerde de bulunan Yakup Yıldız: "Ülke genelinde 21 Eylül 2020 Pazartesi günü itibariyle ilkokul birinci sınıf ve okul öncesi öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başladık. İlimizde de 20 ilçemizde 15 bin 312 öğrencimizin yüz yüze eğitime dâhil olması ile bu süreç başlamış oldu. Balıkesir olarak her türlü tedbir almış durumdayız. Okullarımız yüz yüze eğitime sorunsuz bir şekilde başladı. Bundan sonraki süreçte de siz değerli idareci ve öğretmenlerimiz sayesinde hiçbir sıkıntı yaşamadan bu süreci sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri alan ve uygulayan Karesi Sevinç Kurşun İlkokulu ve 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulumuzun siz değerli idareci ve öğretmenlerine teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

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