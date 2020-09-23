Direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 yaralı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi E87 bağlantı yolunda A.B. idaresindeki 10 KJ 005 plakalı özel otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek zeytinlik alanda takla atmaya başladı. Kaza sonrası ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekipleri tarafından araç içinde çıkartılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazazedeler ilçedeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada araç sürücüsü R.A, E.A. ve K.A. yaralandı. Yaralılardan E.A.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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