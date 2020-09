Kazdağları’nda satranç hamlesi Usta sporcuların Ayazma Milli Parkı’ndaki satranç buluşması çekişmeli geçti

Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) 6 yıldır geleneksel olarak düzenlediği "Sokakta Satranç Var" projesi bu sene pandemi tedbirleri altında gerçekleştirildi.

2003 Türkiye Satranç Şampiyonu Büyükusta (GM) Kıvanç Haznedaroğlu ile 2012 Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonu Kadın Büyükusta (WGM) Kübra Öztürk Örenli, dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı Kaz Dağları Ayazma Milli Parkı’nda “Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap” sloganıyla bir araya geldi. Bayramiç Satranç Spor Kulübü’nün satranç sporunu yaygınlaştırmak ve Kaz Dağları Ayazma Milli Parkı’nı tanıtmak maksadıyla düzenlediği Ayazma Büyük Ustalar Buluşması iki gün sürdü. Etkinliğin ilk gününde ustalar, Bayramiç Belediyesi önünde kalabalıkla simultane gösteri düzenledi. Ustaların tecrübelerini paylaştığı söyleşinin ardından kitap imzalama törenine geçildi. Ayazma Büyük Ustalar Buluşması’nın ikinci gününde de, Ayazma Mili Parkı’nda simultane gösteri yapıldı.

Kıvanç Haznedaroğlu ve Kübra Öztürk Örenli, Kazdağıları Ayazma Milli Parkı’nda da simultane gösteri gerçekleştirdi. Gösterinin ardından izleyiciler iki satranç ustasının özel karşılaşmasına şahit oldu.



“Pandemi döneminde de en aktif federasyonuz”

TSF Başkanı Gülkız Tulay, “Pandemi döneminde dahi Türkiye Satranç Federasyonu olarak faaliyetlerimize ara vermeden devam ettik. En aktif federasyonlardan biri olduk. En büyük destekçilerimiz de sporcularımızdan velilerimize, il ilçe temsilcilerimizden antrenör ve hekimlerimize kadar büyük satranç ailemiz oldu. Okullar açılmadan bir hafta önce hayata geçirdiğimiz projeye Türkiye’nin dört bir yanından muhteşem bir ilgi gösterildi. Bayramiç ilçesinde ve Kazdağları’nda gerçekleşen Ayazma Büyükustalar Buluşması kaymakamımızdan belediye başkanımıza, sporcularımızdan Bayramiç halkına kadar herkes tarafından büyük bir ilgi ile takip edildi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Büyükusta Kübra Öztürk Örenli de “Satranç her yerde” diyerek düşüncelerini şöyle paylaştı:



“Sokakta Satranç Var etkinliği için buluştuğumuz Ayazma’da hem keyifli hem verimli bir etkinlik gerçekleştirdik. Pandemi koşullarında, doğada da satranç sporunun yapılabilirliğini gösterdik. Maske, mesafe ve hijyene dikkat ettik. Her yerde, her şartta bir satranç tahtanız varsa mücadeleye devam edebilirsiniz. Umarım bu etkinliğimiz satranç sporuna fayda sağlamış, çoğu gencimize de örnek olmuştur.”

2003 Türkiye satranç şampiyonu GM Kıvanç Haznedaroğlu ise etkinliğe dahil olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Doğanın içinde satranç, satrancın içinde doğa var. Bayramiç ve Ayazma satranç oynamak adına mükemmel bir yer. Herkesi buraya satranç oynamaya davet ediyorum” diye konuştu.

Büyükustalar Kıvanç Haznedaroğlu ve Kübra Öztürk, Bayramiç Satranç İlçe Temsilcisi Serkan Aydın, Bayramiç Satranç Spor Kulübü antrenörü Levent Varol ve Ömür Köse ile birlikte Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun’u ve Mehmet Akif Ersoy Müzesi’ni de ziyaret etti.

