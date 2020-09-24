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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Daire müdürleri maske ve mesafe denetimi yaptı

İHA

Daire müdürleri maske ve mesafe denetimi yaptı

Burhaniye ilçesinde, polis ve jandarma 7/24 Covid19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe denetimi yaparken, bazı daire müdürleri de denetimlerde görev alıyor. Daire müdürleri ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanının katıldığı denetimlerde kurallara uymayan bir işyerine tutanak tanzim edildi.
Burhaniye’de, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen, Zabıta Müdürü Yüksel Yüce ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayramın katıldığı denetimlerde 30 iş yeri ziyaret edilirken, kurallara uymadığı belirlenen bir işyerine için de ceza tutanağı tanzim edildi Esnafları gezen denetim ekibi kuralları hatırlatırken, maske ve mesafenin önemine dikkat çekti. Polisin ve jandarmanın sürekli denetim yaptığını anlatan İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, “Bu gün tüm memlekette olduğu gibi ilçemizde de pandemi denetimi var. İnsanlarımızı uyarıyoruz. Bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle esnaflarımızdan ve iş yeri sahiplerinden destek bekliyoruz. Şu noktada diyeceğimiz şudur. Müşterilerimizi içeri topyekün değil de, peyderpey sosyal mesafeyi koruyarak, maskeli olarak kabul edelim. Maskeyi takmayı unutanlar olabilir. Onları da uygun bir dille uyaralım. Bu konuda çalışan tüm kurumlarımıza destek ve yardımlarınızı bekliyoruz” dedi.

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