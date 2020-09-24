Balıkesir'de 3 silah ele geçirildi

Balıkesir'de polis ekipleri il ve ilçe genelinde yaptıkları operasyonlarda 9 aranan şahsı yakalarken, 3 silah ve fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl merkezinde, 5 aranan şahıs ve 1 adet silah ve bu silaha ait 5 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, Ayvalık'da, 1 aranan şahıs ve 1 adet silah ve bu silaha ait 8 adet fişek, Bandırma'da 2 aranan kişi ve Erdek ilçesinde 1 aranan kişi yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.