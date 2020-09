Özhaseki: “Onlar istiyor diye Doğu Akdeniz’de haklarımızdan vaz mı geçelim” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki gündemi değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki Balıkesir’i ziyaret etti. İl Başkanlığında ülke gündemini değerlendiren Özhaseki, Doğu Akdeniz ve Suriye’de verilen mücadelenin önünün kesilmek istendiğini söyledi. Suriye’deki oynanan oyunlara boyun eğilmeyeceğini kaydeden Mehmet Özhaseki, Doğu Akdeniz’de de haklarımızdan vazgeçilmeyeceğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki Balıkesir’deki AK Parti'li belediyelerin çalışmalarını yerinde görmek ve istişarelerde bulunmak üzere Balıkesir’e geldi. Belediyecilik konusunda yapılan ve yapılması gereken çalışmaları AK Parti'li belediyelerle ele alacaklarını söyleyen Özhaseki, ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunarak, Suriye ve Doğu Akdeniz’deki gerilim hakkında açıklamalarda bulundu. Özhaseki, "Dünyada şu andaki verdiğimiz mücadelenin önünü kesmek için herkes her şeyi yaparken, ne yapmalıyız yani şimdi? Suriye tarafında oynanan oyunlara göz yumup büyük devletler ne istiyorsa 'öyle olsun abi' deyip iyi mi geçinelim? Akdeniz'de bütün haklarımızdan vazgeçiyoruz, canınız sağ olsun mu diyelim? Mücadeleye devam" dedi.



“AK Parti'li belediyelerle istişarelerde bulunuyoruz”

AK Parti İl Başkanlığında AK Parti'li belediyelerin çalışmalarını izlemeyle ilgili Balıkesir’e geldiğini söyleyen Mehmet Özhaseki, “Biz Genel Merkez olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da bulunduğu toplantıda bir karar aldık. AK Parti'li belediyelerimizi ziyaret ediyoruz, uzmanlarımızla birlikte geliyoruz, şehirde birkaç gün geçiriyoruz. Arkadaşlarımız Balıkesir’de hafta başında geldiler. Üç uzman arkadaşımız buraya geldi. Arkadaşlarımız yıllarca belediyecilik deneyimi olan, bu işi bilen arkadaşlar. Şehirde çalışma yapıyorlar. Balıkesir’i inceliyorlar. Balıkesir özelinde söyleyecek olursak; belediyelerimizin projelerine bakıyorlar, yapılanlara bakıyorlar, eldeki projelere bakıyorlar, vatandaşla konuşuyorlar, geziyorlar, dinliyorlar ve kendi tecrübelerini de katarak daha sonra belediye başkanı arkadaşlarımıza bir rapor sunuyorlar. Bu programa son gün de ben katılıyorum. Bugün Balıkesir’imizdeyiz. İnşallah yapacağımız bu çalışmalar faydalı olur. Bu bir denetleme, teftiş değil, bir sorgulama değil. Aman yanlış anlaşılmasın. Biz AK Parti'li belediyeler olarak görebildiğimiz her güzelliği tebrik edip, teşekkür ederken arkadaşlarımıza bir taraftan da yapılması icap edenleri gördüğümüzde de usulünce şunları da yapalım diye söylemekten de imtina etmiyoruz. Ben dün gece geldim, bu gece yarısına kadar da çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu.



“Balıkesir’deki uyum takdire şayan”

Balıkesir’deki birlik ve beraberlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Özhaseki, “Nihayetinde benim de 21 yıl belediye başkanlığım var. Daha sonrasında AK Parti’de birkaç yıl süren Genel Başkan Yardımcılığı ve hükümette de kabine üyeliğim var. Bu işlerle ilgiliyim. Ömrüm adeta belediyecilikle geçti. Bende de biraz bilgi birikimi varsa onu da arkadaşlarımla paylaşmaya gayret ediyorum. Balıkesir’e ilk geldiğimizde arkadaşlarımızın da kanaati, bizim de gördüğümüz güzel bir birliktelik var. Çaba içerisinde olan arkadaşlarımız var, iyi niyetle gayret eden, uğraşan başkanlarımız var, hizmeti öncelemiş olan bir anlayış var. Bunlardan da son derece memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca sayın milletvekili arkadaşlarımızın arasındaki uyum, Balıkesir’e sahip çıkma, her bir projeyi Ankara’da bakanlıklar nezdinde takip etme gibi, tabi ki yasama faaliyetlerine katılma gibi ana görevlerini müthiş şekilde yapan, çok kendi içinde uyumlu bir ekibin olması da bizi son derece memnun etti. Değişik illerden bazen genel merkeze tabi ki ihtilaflar geliyor. Üzülüyoruz onları görünce de. Milletvekilleri arasında bazen uyum olmuyor, bazen teşkilatla milletvekilleri arasında, bazen teşkilatbelediye, belediyemilletvekilleri arasında ihtilaflar olabiliyor bazı şehirlerde. O zaman bu ihtilaflardan o şehirler zarar görüyor, o şehrin halkı zarar görüyor. Ama Balıkesir’de tam tersine müthiş bir uyum var, çalışkan arkadaşlarımız var. Teşkilatla da milletvekillerimizle de uyumlular ve Ankara nezdinde de bütün projeler takip ediliyor, bunu söyleyebilirim. Biz de başkanımla beraber belediyeye geçeceğiz. Başkanımızın vereceği brifingi dinleyip buradaki en önemli projeler nasıl çözümlenir bu noktayı da kendi aramızda tartışacağız. Mesela burada bir demiryolu hattı meselesi var ve bunu ben Ankara’dan ben bile biliyorum. Naçizane bu konuda benim de bir takım çözüm önerilerim var, başkanımla beraber bunu istişare edeceğiz, Ankara’da ben de takip etmeye çalışacağım” dedi.



"Türkiye’de belediyecilik 1994’den sonra ivme kazandı”

Türkiye’de belediyeciliğin 1994 yılından sonra ivme kazandığını kaydeden Özhaseki, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir takım dönüm noktaları vardır. Bir siyasi dönüm noktası olarak mesela 1946 hiç unutulmaz. Niye? Çünkü çok partili sisteme geçiştir. Türkiye’de birçok şeyin, bir değişimin başlangıcıdır. Belediyecilik, yerel yönetimler açısından da 1994 yılı gerçekten Türkiye’de bir devrimdir. 1994 yılı öncesinde belediyecilik anlayışında parti ayırmadan söylüyorum ideolojik, katı bir anlayış hakimken, hizmet ötelenmişken, hiç kimse hizmet tarafına bakmazken, birçok insan o günkü şartlarda; soğuk savaş döneminden kalma bir düşünceyle, böyle bir sistematik anlayışla kendi dünya görüşüne giden yolda belediyeleri araç gibi görmeye çalışırken 1994 yılından sonra çok farklı şeyler olmaya başladı. 1994 öncesinde belediye işçilerinin kahvelerde akşama kadar oturup oyun oynadığına ben şahidim. Bu günleri hiç unutmadık, çöp dağlarının patladığı günleri unutmadık. İstanbul’da öğrenciyim; birinci işimiz gece saat 02.00’ye saati kurmak, o saate kalkıp su toplayabilmek. O dönemleri hiç unutmadık. Ama 1994’den sonra; ben de 1994’de adaydım bizim misyonumuza sahip arkadaşlar başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İstanbul’da ‘biz hizmet edeceğiz, hizmet belediyeciliği için varız, gece gündüz demeyeceğiz çalışacağız. Hiç kimseyi ayırmayacağız, mazeret de üretmeyeceğiz’ sözleri dilimize pelesenk oldu. Adeta bunları biz o dönemde ezberledik. Biz bunları söyledik ama söylerken önce inandık, sonra da peşine düştük. Gerçekten hizmet belediyeciliği nedir, bizim misyonumuza sahip arkadaşlar müthiş şekilde başarılı oldu. Arkasından sosyal belediyeciliği üzerine ekledik. Fakir fukaraya, kimsesize sahip çıktık, kadınlar için, gençler için programlar yapmaya başladık hükümetten bir şey beklemeden. Sonrasında iktidar olunca marka şehirler diye bir sloganla şehirlerimizi ön plana çıkaracak en önemli projelerin peşine düştük. Bunu yaparken de hükümet gücünü de arkamıza aldık. Son dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gönül belediyeciliğini uyguluyoruz. Evet, her şeyi yapabiliriz, bütün projeleri gerçekleştirebiliriz, alt geçitler, üst geçitler, büyük parklar, yollar yapabiliriz. Ama insanların gönlünü kazanmak lazım. İşte bu noktada da arkadaşlarımız büyük bir gayret içerisinde devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.



“AK Parti'li belediyeler olarak nüfusun yüzde 5657’sine hizmet veriyoruz”

AK Parti’nin iktidarından bu yana yapılan tüm yerel seçimlerden zaferle çıktıklarının altını çizen Mehmet Özhaseki, “Biz bu sloganları atarken, bunları konuşurken emin olun bizimle yarışan birisi var da onları geçebilmek adına onlar bizi zorladığı için söylüyor değiliz. Bir rekabet duygusuyla bunları yapmıyoruz. Biz adeta kendi kendimizle yarışıyoruz. Belediyecilik konusunda rakibimiz yok Allah’a şükürler olsun. Biz kendi kendimize yarışıp eksikleri görüyoruz. Onları da gidermek adına yeni bir formülle ortaya çıkıp yeniden onun peşine düşüyoruz ve koşturuyoruz. Hamd olsun girdiğimiz dört yerel seçimde de şampiyon olan parti bizim. Bizim ilk seçimimiz 2004’dü ve o seçimlerde yüzde 40 civarında bir oy aldık. Arkasından 2009 ve 2014 yine yüzde 40’ın biraz üstünde oylar aldık. En son seçimde 12 büyükşehirin kaybedilmesi tabi biraz burukluk yaratsa da yine yüzde 45,4 oy aldık. Yani şampiyon olan parti yine biziz, ipi birinci göğüsleyen parti yine biz olduk. Vatandaşın bize hüsnüzanı devam ediyor, bizden beklentisi devam ediyor. Ara ara ihtar verse de bu ihtarları alıyoruz, kabul ediyoruz, eksiğimizi görüp yeniden yola koyuluyoruz ve koşmaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye’de bin 389 belediye var. Bunlardan 796’sı AK Parti'li belediyeler. Nüfusun yüzde 5657’sine bizler hitap ediyoruz, hizmet ediyoruz. İnşallah bundan sonrada hizmet etmeye devam edeceğiz. AK Parti belediyeciliği adeta destanlar yazıyor, güzel işler yapıyor. Bu da elbette bir tarafta yerelde seçtiğimiz belediye başkanların gayreti ama istişareyle, konuşarak oluyor, kendi içimizde dayanışma, birliktelik, uyumla oluyor. Daha sonra eğer beceremezsek Sayın Cumhurbaşkanımıza söylüyoruz. Allah razı olsun onun hakemliğinde, liderliğinde birçok proje ortaya çıkıyor” diye konuştu.



“Oynanan oyunlara göz yumamayız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ülke gündemini de değerlendirerek, Doğu Akdeniz ve Suriye’de yaşanan olaylara da değindi. Özhaseki, “Dikkat ediyor musunuz birkaç yıldır yaşadıklarımızı dünyadaki hangi ülke şimdi yaşıyor ki? O büyük ülke dediğimiz adamlar bizim yaşadığımız süreci yaşasalar acaba ayakta kalabilirler miydi? 50 yıldır PKK denen lanet bir örgüt var, o güçlü bildiğimiz ülkelerin hepsi destek veriyor ve 35 sene önce çukurlar kazmışlar bağımsızlık ilan ediyorlar, ülkeyi bölüp Suriye’de bir toprak parçasıyla bütünleştirip devlet kurmaya kalkıyorlar. Arkasında kim var, aklınıza gelen tüm ülkeler var. Arkasında 4050 yıl, bakın AK Parti’nin ürettiği tipler değil ara ara bir şeyler söyleniyor ama bu iki sorun da bizden çok önce 70’lerde 80’lerde başlamış sorunlar. Devlet aklıyla da gelen bütün idareciler bunlarla mücadele etmişler. PKK’yı kimisi bazen iyiliğe tutmuş, devlet sonra demiş ki vuralım kafasına, sonra yine biri dakika iyi niyet tutarak olur mu acaba denmiş. Bakın bunların hepsi denenmiş. Bakın FETÖ; yine 4050 yıllık bir bela. Bir sürü milletin küçücük yavrularını kandırıp ailelerinden kopardılar, dinlerinden, milli duygularından kopardılar. FETÖ gibi şizofren bir manyağı bir sapığa bağımlı hale getirip güya İslami bir anlayış gibi sunarak kendi evlatlarımızı zehirleyen bir yapı çıktı ortaya 4050 senedir. Bir gecede de neredeyse 300 küsur generalimiz var yarısını ihtilale karıştığı, günlerce hazırlanmış bir ortam, uçaklarla, tanklarla, toplarla, tüfeklerle ihtilale kalktılar. Elhamdülillah liderimizin öngörüsü, cesareti, dirayeti, bu milletin de büyüklüğü sayesinde bu günleri de aştık. Bu kadar büyük badireyi ve felaketi atlatabilecek kaç ülke var dünyada? Ama hala bakın işimize bakıyoruz, belediyecilik konuşuyoruz, yatırım konuşuyoruz. Dünyada şu andaki verdiğimiz mücadelenin önünü kesmek için herkes her şeyi yaparken. Ne yapmalıyız yani şimdi? Suriye tarafında oynanan oyunlara göz yumup büyük devletler ne istiyorsa ‘öyle olsun abi’ ‘iyi geçinelim’ mi diyelim? 'Akdeniz'de bütün haklarımızdan vazgeçelim, ne diyorsunuz canınız sağ olsun hadi' falan mı diyelim. Mücadeleye devam arkadaşlar. Ama bir taraftan da hayat gidecek, biz de bu hayatın içerisinde şehirlerimize en güzel hizmetleri inşallah yapacağız” ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’dan brifing aldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, İl Başkanlığının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan brifing alan Özhaseki yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili istişarelerde bulundu. Özhaseki’ye İl Başkanı Ekrem Başaran, milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey de eşlik etti.

