İsimsizler operasyonunun fitili, 4 ay önce Balıkesir'den ateşlendi Taylan Kulaçoğlu'nun yakalanmasıyla operasyon büyüdü

Balıkesir Emniyeti'nin mayıs ayında Ayvalık ilçesinde, “İsimsizler Hareketi” adı altında provokasyon yapan grubun lideri Taylan Kulaçoğlu'nu yakalanmasıyla başlayan operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanla operasyonla devam etti.

17 Mayıs 2020 tarihinde Balıkesir ve Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir TEM Şube Müdürlüğü'nün başarılı çalışmasıyla ile "İsimsizler Hareketi"nin lideri Taylan Kulaçoğlu'nun yakalanmasıyla başlayan operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin 6 ilde düzenlediği ve 24 şüphelinin yakalanmasıyla operasyon ile devam etti. Sosyal medyada İsimsizler Hareketi adı altında örgütlenerek halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, devlet büyüklerine hakarette bulunmak, seçilmiş hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak için provakatif paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 24 şüpheli 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda İstanbul'da 18, Balıkesir'de 2, Aydın'da, Denizli'de, Diyarbakır ve Tekirdağ'da 1'er olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerinden 10'unun yurt dışında olduğu belirlenirken firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Redhack grubu liderlerinden ve Telegram üzerinde "İsimsizler Hareket"nin lideri olan Taylan Kulaçoğlu 17 Mayıs 2020 tarihinde Ayvalık ilçesinde yakalanmış ve üzerinde 1 adet Zig Sauer marka 9 mm ruhsatsız tabanca, Pkk terör örgütünce kullanılan sarı, kırmızı, yeşil renkli bez parçası, Hint keneviri tohumu ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma sonucunda Balıkesir adliyesine çıkarılan Kulaçoğlu halen Burhaniye Cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.