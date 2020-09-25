Manyaslı çiftçiye pancar ekin çağrısı

Susurluk Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Mehmet Ali Keskin ve Ziraat Mühendisi Neslihan Yazıcı Manyas Ziraat Odası Başkanı ve BalıkesirBursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Vekili olan Hüseyin Danç’ı ziyaret ederek, çiftçilere bölgede pancar ekimi için teşvik etmesini istediler.

1990’lı yıllar da ekim alanı 4050 bin dekar civarında olan şeker pancarı üretiminin son yıllar da yok denecek derecede azalması üzerine Susurluk Şeker Fabrikası yetkililerini harekete geçirdi. Şeker pancarında polar oranının yüzde 12’ye sabitlenmesine rağmen, çiftçilerin çeltiği şeker pancarına tercih ettiğini söyleyen Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç ise “Pancarın işçiliği, çeltiğe göre daha zor, bunun yanında bizim ilçe merkezine 5 km. mesafede bulunan kırsal Haydar Mahallesinde Susurluk şeker fabrikasına ait yıllardan beri alım yapan merkezimiz vardı. Bu anlaşılmaz bir şekilde fabrika tarafından kapandı, pancarın çiftçi tarafından Susurluk Şeker Fabrikasına getirmesi isteniyor. Traktörle bu iş çok zor, maliyet de var, alım merkezi kapatılmasaydı, çiftçimiz yine geçmiş yıllar da olduğu gibi yine pancar ekimi yapardı. Ama şimdi pancar ekimi yapacağına hiç ihtimal vermiyorum“ dedi.

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