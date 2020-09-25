Burhaniye´de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

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Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla 4 kişi yaralandı.

Edremit´ten Ayvalık yönüne giden Adem A. yönetimindeki 06 BF 6650 plakalı otomobil, Burhaniye ilçesi Öğretmenler Mahallesi'nde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan sürücü Adem A. ile yolcular Ömer Muhtar A., Gülay A. ve Ali Çınar A. yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturmaya başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2020-09-25 18:01:43



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