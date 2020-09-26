Kumarhaneye çevrilen eve baskın

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri kumarhaneye çevrilen bir eve baskın düzenledi.

Bandırma'da Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde gerek asayişe müessir olayların önlenmesi gerekse kovid 19 salgını kapsamında yaptıkları çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ikamet ettiği konutunu kumar salonuna çeviren bir şahsı tespit ederek adrese baskın düzenledi.

Yapılan baskın sonucunda iki kişiye kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılırken, eve bulunan diğer şahıslara kovid 19 tedbirleri kapsamında idari para cezası uygulandı.

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