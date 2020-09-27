Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı

Balıkesirli sanatçı Özkan Kef “Çağrı” isimli ilk single’ını yayınladı.

1996 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı ile başlayan müzik serüvenine şu an Balıkesir Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nda Türk Sanat Müziği koro şefliğinin yanı sıra, ud, gitar , Türk müziği nazariyatı ve repertuar derslerinde eğitmen olarak görev alan, aynı zamanda sahne çalışmalarına da devam eden Balıkesir’li sanatçı Özkan Kef “Çağrı” isimli single ile de raflarda yerini aldı.

Söz ve müziğini kendisinin yapmış olduğu şarkının düzenlemesi Erhan Bayrak’ a, Mix ve Mastering çalışması ise Mustafa Karaduman’a ait. Gitar kayıtlarını Erdem Sökmen’ in , perdesiz gitar ve yaylı tanbur icrasını Uğur Varol’ un yaptığı düzenlemede, İstanbul Strings yaylı grubu da yer alıyor. Şarkının klip yönetmenliğini Hasan Kuyucu yaparken, sanat yönetmenliğini Yiğit Uzunefe üstlendi. Ayrıca klibin cast kadrosunda Tamilla Hamidova ve Reeza Razavivard yer aldı.

Özkan Kef 1977 yılında Balıkesir de doğdu. İlk orta öğrenimi sonrası lise öğrenimini Savaştepe Sağlık Meslek Lisesi’nde tamamladı. Bu dönemde giderek yoğunlaşan şarkı yazma isteğiyle beraber, günden güne daha iyi çalışmalar ortaya koyduğunu düşünerek konservatuar eğitimi almaya karar verdi. 1996 yılında girdiği Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’ndan 2001 yılında mezun oldu.

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