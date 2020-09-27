Burhaniye’de ot yangını zeytin ağaçlarına zarar verdi

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Burhaniye ilçesinde meydana gelen ot yangını zeytin ağaçlarına zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Mahkeme Mahallesi Burcu fabrikası arkasındaki otluk alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Büyümeden söndürülen yangın sırasında çevrede bulunan bazı zeytin ağaçları da zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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