Gökhan Geylani: "Elimizden geleni yaparak Süper Lig'e çıkacağız"

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan RH BandırmasporYılport Samsunspor karşılaşması 22 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 33. dakikasında maçın hakemi Turgut Doman tarafından kırmızı kart ile tribüne gönderilen Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın yerine maç sonunda açıklamalarda bulunan Samsunspor Antrenörü Aziz Gökhan Geylani, "Çalışmalarımıza devam edip Süper Lig'e çıkmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.



Yılport Samsunspor Antrenörü Aziz Gökhan Geylani, maç sonu yaptığı açıklamada, "İlk yarıda 10 talihsiz bir gol yedik merkezden, çok da yapmamız gereken bir işti. İkinci yarıya hem 10'ı koruyalım, hem de gol atmak için oyuna çıktık. Oyuncularımızın çıkardığı işten gayet memnun kaldık. Daha sonra 21'i yakaladıktan sonra bizim asıl görmemiz gereken yer 21'i tutup nasıl skoru arttırırızdı. Bunda da hatalı işler yaptık. Faul diye söylediler ama burada bizim kendi atağımıza bakmamız lazım. Orada düdüğü duyana kadar durmamız lazım. O pozisyonda oyun 22'ye geldi. Bizim aslında ikinci yarıya başlarken yaptığımız değişiklikler ve ikinci yarı içinde yaptığımız değişiklikler hepsi hücum hamlesiydi. Oyunu tekrar geri çevirmek için yapılan hamlelerdi. Maçta ilk öne geçen takımlar genelde yüzde 83 ortalama ile puanla çıkarlar maçtan. Bandırmaspor öne geçen bir takımdı, biz geriye çevirdik ama sonuçta puanla ayrıldılar. 16 maç oynadılar kendi sahalarında. Son 16 maçın 11'inde galip, 5'inde beraberlik aldılar. O nedenle buradan alınan bir puan bizim için geriye dönüş, 21'e dönüş, 22'ye getirme de biraz sıkıntı olabilir ama iyi puan olarak düşünülebilir. Niye düşünülür derseniz. Çünkü Süper Lig'e çıkış puan ortalamada 68'dir. Bu da maç başına iki puan ortalamaya tekabül eder. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Akhisarspor maçını kazanırsak 4 maçta 8 puan yaparız ve bu da ortalamayı tutturduğumuz anlamına gelir. Biz çalışmalarımıza bu şekilde devam edip süper lige çıkmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.