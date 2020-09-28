Ayvalık’ta 66 gönüllü itfaiyeci sertifikalarına kavuştu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın Gönüllü İtfaiyecilik Eğitim Seminerlerinde başarılı olan 66 kişiye sertifikaları verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği binasında İtfaiye Daire Başkanı ve Türkiye İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİBDER) Genel Başkanı Halil Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen sertifika dağıtımı töreninde; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, AK Parti Ayvalık İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Güren, gönüllü itfaiyeciler ve yakınları hazır bulundu.

Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Ahmet Yalvaç ve ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilen sertifika dağıtım töreni öncesinde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, “İçinde bulunduğumuz İtfaiye Haftası münasebetiyle bu programı düzenledik. Gönlümüz bu programı daha önce yapabilmeyi arzuluyordu. Ancak malumunuz pandemi şartları ve kontrollü hayata geçiş, normalleşme sürecine destek anlamında da bu törenin İtfaiye Haftası’nda yapılmasını uygun gördük.” dedi.

Balıkesir genelinde 10 11 bin civarında meydana gelen acil durum nokta görevlerinin son 6 ayda 102 bine ulaştığını vurgulayan Halil Yılmaz, “Bu inanılmaz bir performanstır. Bizim amacımız, Balıkesir genelinde olası yangın ve afetleri daha iyi kontrol edebilmektir. Bu yüzden de var gücümüzle çalışıyor ve yeni yeni alternatifleri de bünyemize katıyoruz. Bu noktada Köpekli Yıldız Arama Kurtarma ekibini kurduk. Dünya’nın en iyi aramakurtarma köpeklerini bünyemize kattık. Bunun yanı sıra Balıkesir Üniversitemizle birlikte başladığımız okul projesiyle de yeni bir çığır açmayı hedefliyoruz. Bizim amaçlarımızdan biride bugün burada sertifikalarını alan 66 kursiyerlerimizle birlikte Balıkesir genelindeki 552 gönüllü itfaiyecimizle bu çalışmayı daha da ileri seviyelere taşıyabilmektir. Bu arkadaşlarımızla büyük olay ve afetlerde omuz omuza çalışmak ve daha güvenli bir Balıkesir’i inşa edebilmektir. Dünya normlarında bir itfaiye ekibinin yangına varış süresi 5 dakika 29 saniyedir. Türkiye de ise bu ortalama 7 dakikadır. Hedefimiz bu yangına varış süresini dünya standartlarına çekmek ve o zaman personelimizle, gönüllülerimizle, donanımlarımızla bu standartları yakalamış bir itfaiye teşkilatı olabilmeyi başarabilmektir. İşte o zaman ‘Daha güvenli bir Ayvalık, daha güvenli bir Balıkesir’ diyebileceğiz “ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun da; vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanması noktasında yeri geldiğinde itfaiye teşkilatının haftasını tebrik etti.

Tören, gönüllü itfaiyecilere sertifikalarının dağıtılmasıyla sona erdi.

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