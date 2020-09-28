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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönen'in adını sanatıyla duyurdu Konuşan heykeller büyük ilgi gördü

İHA

Gönen'in adını sanatıyla duyurdu Konuşan heykeller büyük ilgi gördü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polyester işçiliği ile heykel tasarımı gerçekleştiren Heykeltraş Kadir Yüksel, kısa zamanda hem kendi adını, hem de Gönen'in adını dünyaya duyurdu.
Gönen'de 2005 yılından bu yana polyester işçiliği ve heykel sanatıyla ilgilenen Kadir Yüksel, yaptığı heykellerle önce Türkiye'nin çeşitli illerine ardından da Dünya ülkelerine açıldı. Heykel başta olmak üzere, airbrush, duvar boyama, toprak ve seramik işleri, havuz ve şelale projeleri gibi geniş bir alanda faaliyet gösteren Yüksel, çalışmalarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.
"Doğa sanat ve insanın yaşadığı her yer mükemmel oluyor"
Heykeltraş Kadir Yüksel, çalışmalarıyla otellere ve belediyelere kadar hem yurt içinde hem de yurt dışındaki çok sayıda projenin üreticisi olduklarını, bundan kazandıkları deneyimle de artık daha büyük işlere imza atmak istediğini vurgulayarak, " Heykeller insan yaşamında çok önemli bir yere sahip. Bir kütle oluşturan heykel, içinde bulunduğu mekanla beraber çalışıyor. Bu kütle ve mekanlar, salt görselliğin ötesinde onlara bakan insanlarla fiziksel ilişkiler kuruyorlar. Mutlu oluyorlar, eğleniyorlar, düşünüyorlar. İnsanlar ile farklı iletişime sahip heykeller firmaların, belediyelerin, parkların, bahçelerin, hatta yürüyüş yollarında hareketsiz duran tasarımları farklı heykellerin kimi yol gösteriyor,kimi çay için derken kimisi çöpü buraya atın diyor. Doğa, sanat ve insanın birlikte yaşadığı her yer mükemmel oluyor" dedi.
Konuşan heykeller büyük ilgi gördü
Son dönemlerde Gönen'de ikamet eden ve mühendis arkadaşı ile birlikte yaptıkları heykel tasarımlarına konuşma mekanizması eklediklerini ve bunun çok ilgi gördüğünü ifade eden Kadir Yüksel, " Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunuyum. 2005 yılından bu yana polyester işçiliği alanında faaliyet gösteriyoruz. Heykel bazlı olarak kendimizi geliştirmiş ve profesyonel bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Heykellerimize ses efektleri de katmaya başladık. Daha verimli olduğu için bir açıya getirdik çalışmalarımızı. Sesli heykellerimize Belediyeler en çok talip oluyor. Parklara genel konulan heykeller Nasrettin Hoca gibi, Hacivat Karagöz gibi adı bilinen kişilerin heykelleri oluyor ve bu heykeller üzerindeki tuşlara basıldığında hayat hikayelerini anlatıyor. Çocuklar da hem eğlenirken hem de öğreniyorlar" dedi.
Heykeltraş Kadir Yüksel, yapılan ürünlerde polyester bazlı üretim gerçekleştirdiklerini ve airbrush adı verilen teknikle de boyamalarının gerçekleştirildiğini ifade etti.

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