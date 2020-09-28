MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen “Ülkü Tepe can çekişiyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen “Ülkü Tepe can çekişiyor”

İHA

MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen “Ülkü Tepe can çekişiyor”

Balıkesir’in Edremit ilçesine Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen; Ülkü Tepe’nin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunun altını çizdi.
Başkan Görmen; “ Ülkü Tepe’nin adı ‘ Ülkü’ diye mi yok sayılıyor. Bizim amacımız muhalefet yapmak değil, milli ve manevi değerlere sahip çıkmaktır. Ülkü Tepe metruk bir alan haline gelmiş, binaların camları kırık, her yer otluk, pislik içerisinde, ağaçlar bakımsız, çeşmelerin muslukları kırık, aydınlatma lambaları talan edilmiş, hayvanat bahçesi diye bir yer artık yok, otopark alanı bele kadar ot içerisinde kalmış. Ülkü Tepe can çekişiyor ama gören yok. Adının Ülkü olması gelmiş geçmiş belediye başkanlarını rahatsız ediyor anlaşılan” diye konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Halil Görmen; Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci büyük Atatürk anıtının olduğu, gerekli önemin gösterilmediğinin altını çizerek, Edremit Ülkü Tepe'nin terk edildiğini söyledi. Edremit’in en güzel yerlerinden biri olduğunu ifade eden, Başkan Görmen; “Ülkü Tepe neden terk edildi. Edremit’in cazibe merkezi olabilecek bir yer neden canlandırılmıyor. Gittim, gezdim gördüm, durum içler acısı. Bu kadar özenle yapılmış Ülkü Tepe metruk bir hal almış durumdadır” dedi.
Gelmiş geçmiş belediye başkanlarının Ülkü Tepe’ye gerekli önemi vermediğini dile getiren Başkan Görmen, “Ülkü Tepe gözümüzün önünde çürüyüp gidiyor. Ülkü Tepede ki amfi tiyatro milattan sonra yapılan Türkiye’deki en büyük tiyatrosudur. Burası yok oldu gitti. Bu Tiyatro 6 bin 800 kişiliktir eskiden buralarda konserler tiyatrolar oynanırdı şimdi yok oldu. Arka tarafta çay bahçeleri vardı. Daha arkada ise hayvanat bahçesi bölümü vardı. Ülkü Tepe botanik ve zooloji parkı olarak tasarlanmıştı. Buraya gelen ziyaretçiler zeytin çeşitliliğini görmek için tüm Türkiye’yi gezmeden 124 çeşit zeytin ağacını aynı anda görme imkanı vardı. Ülkü Tepe'ye geldiğinizde Türkiye'deki tüm zeytin çeşitlerini görebiliyorsunuz. Ülkü Tepe’de Türkiye'deki tüm çam çeşitleri bulunmaktadır. Burada çam, ladin, göknar, sarıçam, karaçam, kızılçam ağaçları çeşitliliğini görebilirsiniz. Bu kadar güzel özelliklere sahip bir yer gözümüzün önünde çürüyüp gidiyor. Şimdi soruyorum, Edremit’i yönetenler Ülkü Tepe için ne düşünüyor, Eski halini canlandırmak bu kadar mı zor, soruyorum buraya ne yapmayı düşünüyorlar?” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen, Ülkü Tepe’yi bu halde görmek istemediklerini, Edremit’i yönetenlerin bir an önce bu konuya eğilmelerini istedi. Başkan Görmen; “Ülkü Tepe’ye gittiğinizde körfezin üç ayrı ilçesini aynı anda görebiliyorsunuz. Bu yeri tasarlayan Eski Edremit Belediye Başkanı Tuncay Kılıç başkanımızdır. Ülkü Tepe’nin içinde bulunan tiyatro antik tiyatrolardan esinlenilmiştir. Böyle güzel büyük bir tiyatro yok olma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Ülkü Tepe’nin yok olmasına Milliyetçi Hareket Partisi olarak müsaade etmeyeceğiz. Eski revaçta dönemine tekrar gelmesi için elimizden geleni yapamaya hazırız. Biz kuru kuruya siyaset yapmıyoruz. milli ve manevi değerlere, milyarlarca harcanarak yatırım yapılmış bir alanın eski haline geri dönmesini istiyoruz. Gözümüzün önünde Ülkü Tepe’nin yok olmasına, görmemezlikten gelinmesine tepki veriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Edremit’te Umut’lu ile yola devam
YEREL HABERLER AK Parti Edremit’te Umut’lu ile yola devam
Böylesi görülmedi, dürüm arası uyuşturucu Çiğköfte paketinde lavaşa sarılı ecatsy haplar ele geçirildi Narkotik köpeğine yakalanmamak için uyuşturucuları ekmek arasına sakladılar
YEREL HABERLER Böylesi görülmedi, dürüm arası uyuşturucu Çiğköfte ...
Burhaniye’de yeni camiye hayırseverden Osmanlı şadırvanı
YEREL HABERLER Burhaniye’de yeni camiye hayırseverden Osmanlı ...
Eskinin yün yorganları ilgi görüyor
YEREL HABERLER Eskinin yün yorganları ilgi görüyor
Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Del Valle rüzgarı
YEREL HABERLER Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Del Valle rüzgarı
Gönen'in adını sanatıyla duyurdu Konuşan heykeller büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Gönen'in adını sanatıyla duyurdu Konuşan heykeller ...
(Özel) Profesöre drift cezası yargıdan döndü Fahri trafik müfettişi, profesöre spin ve drift atmaktan ceza yazdı Prof. Dr. Özsarı: "Herkes haksız yazılan cezaya itiraz edebilir"
YEREL HABERLER (Özel) Profesöre drift cezası yargıdan döndü Fahri ...
Ayvalık’ta 66 gönüllü itfaiyeci sertifikalarına kavuştu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 66 gönüllü itfaiyeci sertifikalarına ...
Susurluk MHP'de Ali Gürsoy başkan seçildi
YEREL HABERLER Susurluk MHP'de Ali Gürsoy başkan seçildi
Ahmet Yurtsever: "Mücadele gücümüzün yüksek olduğunu gösterdik"
YEREL HABERLER Ahmet Yurtsever: "Mücadele gücümüzün yüksek olduğunu ...
Gökhan Geylani: "Elimizden geleni yaparak Süper Lig'e çıkacağız"
YEREL HABERLER Gökhan Geylani: "Elimizden geleni yaparak Süper Lig'e ...
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Yılport Samsunspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Yılport Samsunspor: ...
AK Parti'li Demiröz: Bütün dünyanın gözü ülkemizin üzerinde
YEREL HABERLER AK Parti'li Demiröz: Bütün dünyanın gözü ülkemizin ...
Burhaniye’de çöplük yangını
YEREL HABERLER Burhaniye’de çöplük yangını
Burhaniye’de ot yangını zeytin ağaçlarına zarar verdi
YEREL HABERLER Burhaniye’de ot yangını zeytin ağaçlarına zarar verdi
Balıkesirli kadın terzi kıyafete göre maske üretiyor
YEREL HABERLER Balıkesirli kadın terzi kıyafete göre maske üretiyor
Burhaniyeliler Bosna-Hersek Büyükelçiliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER Burhaniyeliler Bosna-Hersek Büyükelçiliğini ziyaret ...
20 hektar ormanlık alan yandı Yangın alanında soğutma çalışmaları yapılıyor
YEREL HABERLER 20 hektar ormanlık alan yandı Yangın alanında soğutma ...
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
YEREL HABERLER Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
Dünyaca ünlü Gönen Baldosu'nda hasat başladı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Gönen Baldosu'nda hasat başladı
Ayvalık’ta kuraklık Madra Barajı’nı kuruttu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta kuraklık Madra Barajı’nı kuruttu
Ayvalık’ta Tarihi Kadı Camii restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Tarihi Kadı Camii restorasyon ...
İzmir'de başlayan yangın Balıkesir'e dayandı Bergama'da başlayan orman yangını sert rüzgarın etkisiyle Balıkesir'in İvrindi ilçesine ulaştı
YEREL HABERLER İzmir'de başlayan yangın Balıkesir'e ...
Hissedar Şerif Ali Hatırlı: Çiçek Adası satılık değil
YEREL HABERLER Hissedar Şerif Ali Hatırlı: Çiçek Adası satılık değil

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X