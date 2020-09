BAKOM afetlerde koordinasyonu sağlayacak

Depremlerle sarsılan Marmara Bölgesi'nde bulunan Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ni (BAKOM) hizmete açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 4 bin 252 metrekare alanda bin 200 metrekare ofis binası ve 2 adet 400 metrekarelik lojistik depo ve garajdan oluşan merkezde 350 personel 135 ekip halinde 7/24 esasına göre çalışacak.



Balıkesir Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi’nin açılışa Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın yanı sıra daire müdürleri ve protokol üyeleri katıldı. Dualarla açılan koordinasyon merkezinde daha sonra incelemelerde bulunuldu.



“350 personel 7/24 görevdeyiz”

Koordinasyon Merkezinin açılışında konuşan İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz merkezle ilgili bilgiler verdi. Yılmaz, “Pirimiz Hz. İbrahim Peygamber, ecdadımız tulumbacılar, askeri itfaiyeciler ve bugünün Cumhuriyet dönemi belediye itfaiye teşkilatı Balıkesir’de ilimizden ilçelerimize, kırsal mahallelerimize varana kadar toplam 40 istasyon, 164 araç, 694 personel ile 7/24 kesintisiz görev başındadır, nöbettedir. Balıkesir’imiz için hazırlamış olduğumuz 10’a özel 10 İtfaiye Projesi içerisinde birinci sırada yer alan Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM) ile ilimiz genelinde valiliğimizden gelecek talimatlar, çağrı merkezlerimizden gelecek talepler ve her konuda vatandaşımızın imdadına daha hızlı ve etkin bir koordinasyonla cevap vermek için bu merkezimizi kurduk. Özellikle pandemi sürecinde 102 bin 876 nokta görevi ile adeta gönüllere taht kurduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın talimatları ve yakın takibi ile ilimizde dezenfekte edilmedik yer, yıkanmadık meydan, cadde bırakmadık. BAKOM bünyesinde oluşturulan 135 ekip, 350 personel 7/24 hız kesmeden çalıştı ve çalışmaya devam ediyorlar. Bugün resmi açılışı olan merkezimiz; lojistik deposuyla, tam donanımlı bilgi toplama, planlama ve koordinasyon salonuyla, eğitim ve toplantı salonlarıyla hatta spor salonuyla örnek bir merkezdir. Toplam 4 bin 252 metrekare alanda bin 200 metrekare ofis binası ve 2 adet 400 metrekarelik lojistik depo ve garajdan oluşmaktadır. Yaklaşık 3 milyon liraya mal olan tesisimiz bölgesinde örnek bir konuma sahiptir. İlimiz ilgili kurum ve kuruluşlarıyla kurduğumuz danışma kurulu marifetiyle sadece afet anı ve sonrası değil, afet öncesi risk azaltma çalışmalarına da rehber olacağız. BAKOM bir sistemin adıdır. Hızlı ve etkin bir koordinasyonu ifade eder. Bizde her zamankinden daha hızlı ve akıllı işlerle daha güvenli bir Balıkesir olsun diye çok çalışıyoruz ve çalışacağız” diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: “Çok hızlı müdahale hem can hem mal kurtarır”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yaptığı konuşmada afet anında koordinasyonun önemli olduğuna değinerek, “Bugün özel bir gün, BAKOM’un resmi açılışını yapıyoruz. BAKOM’un kuruluşu, açılışı, açılma niyeti Ağustos ayında ortaya çıkan üst üste yaşadığımız depremlerdir. Bu depremleri hissettiğimizde şunun farkına vardık; biz tam gücümüzü sahada birlik ve koordinasyon içinde nasıl kullanabiliriz? İşte BAKOM burada valimizin, emniyet müdürümüzün AFAD yetkililerimizin beraber toplandığı anda biz ilçe belediyelerimizdeki kepçelerimizi, oradaki zabıta araçlarımızı, oradaki kamyonlarımızı, oradaki yerel güçlerimizi nasıl kullanabiliriz ve sadece itfaiyeden gelen veriyle köylerde yıkılan yer olup olmadığını koordine etmemiz gerekiyordu. Bu zaman almaması gereken bir süreç. Çünkü deprem gerçekleşmiş, acil çok hızlı yardıma ihtiyacı olanlar olabilir. İlimizin sınırları çok geniş, burada çok hızlı bir şekilde itfaiye erlerimiz, oradaki görevli zabıtalarımız bütün köylerden bilgileri almak için uğraştılar. Demek ki ihtiyaç dedik ki çok hızlı bir koordinasyon, çok hızlı müdahale hem can kurtarır hem mal kurtarır, biz bunu nasıl yaparız. İşte BAKOM bu düşüncenin sonucunda İtfaiye Daire Başkanımızın biz bu işi çok güzel yaparız, tüm birimlerimizle iletişimimiz çok yüksek bunu yapabiliriz dedi. O geçen süre içerisinde pandemi süreci başlamadan biz burayı hazırlamıştık, açılışını yapmak üzereydik. Pandemi süreci başlayınca bu teorik bilginin pratikte uygulanmasını da yaşadık, Şu anda Balıkesir’de aynı anda tüm ilçelerde olan araçların ve personelin aynı anda hızlı koordinasyonunu sağlayacağız. Balıkesir güvenli bir şehir. Özel durumlarda da, afetlerde de çok güçlü müdahale etme imkanlarımız var. İşinin ehli olan arkadaşlarımız işinin başında. Sayın valimizle birlikte bunu çok güzel yaşadık. Orman Bölge Müdürlüğümüzün, valiliğimizin koordinasyonunda hep beraber Ayvalık’ta çıkan yangına hep beraber müdahale ettik ve hiçbir evin yanmasına müsaade etmeden hızlı bir koordinasyonla tüm işbirliğiyle bu işi negatif bir sonuç olmadan, telafi edilebilecek az bir hasarla sonuçlandırdık” ifadelerini kullandı.



Vali Şıldak: “Afetlerde koordinasyon çok önemli”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise tüm itfaiyecilerin haftasını kutlayarak, “İçinde bulunduğumuz hafta anlamlı bir hafta. Onlar gerçekten ateşle, her türlü felaketle, tabi afetle mücadele eden her zaman gözümüzün zor günlerde aradığı insanlarımız, itfaiyecilerimiz. İtfaiyecilerimizin bu anlamlı haftasında kutluyorum. Bütün itfaiyecilerimize Yüce Allah’tan yardım, destek istiyoruz. Onlar hep zor günlerin insanları. Hepimizin tereddütle yaklaştığımız vakalara çok hızlı bir şekilde müdahale eden bir teşkilatımız. Burada da Büyükşehir Belediyemizin itfaiye teşkilatı yaklaşık 3 ayı aşkın bir zamandır yaptığım gözlemle şunu ifade etmek isterim; çok tatmin edici düzeyin üzerinde bir yapılanma ve tecrübeye sahip. Her şeyden önce yine tecrübeli bir daire başkanımızın idaresinde başarılı görevler idare ediyorlar, koordinasyon görevini son derece katılım sağlayarak, destekleyerek bütün birimlerimizi en etkin şekilde müdahalelerini gerçekleştiriyorlar. Orman yangınlarımızda bizzat gözlemledik; etkili, hızlı ve olması gerektiği gibi müdahale yapılıyor. Afetlerde en önemli şey zaman mefhumu, hızlı hareket etmektir. İkinci en önemli husus ise koordinasyon içinde hareket etmektir. Biri bir tarafa çekip, bir başka kurum başka bir şey yaptığında orada başarı yerine birbirini engelleme bile söz konusu olabilir. İlimizde de malum deprem kuşağı üzerindeyiz. En başta aklımıza deprem geliyor ama pek çok felaketi her an yaşayabiliyoruz. Bu bir gün yangın, başka bir gün su baskını, taşkın olabiliyor. Her şeye hazırlıklı olmak durumundayız. Hükümetimizin bilhassa İçişleri Bakanlığımızın AFAD Başkanlığı kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar, attığı adımlar artık dünya ölçeğinde başarı getiriyor. Elazığ, Malatya depremini yaşadık. Hatırlayacaksınız bir enkazın başında yüzlerce kurtarma ekibi personeli vardı. Bu gurur verici bir şey. Her teşkilat oraya koşmuş, her birim vazifesini, sorumluluğunu üstlenmiş ama hiçbir dağınık görüntü yok, herkes üniformasıyla, iş kıyafetiyle ve büyük ahenk içinde o çalışmaları sürdürdüler. Son döneme gelecek olursak bir pandemi süreci içerisindeyiz. Bu konuda da Sayın İçişleri Bakanımızın bir tespiti var; Pandemiyle ilgili yapılan bu mücadele kapsamındaki ortak çalışmalar bizim afetlere müdahale kapasitemizi ülke olarak çok geliştirdi. Yani birden çok kurum bir arada bulunup ortak bir çalışmayı fevkalade, üstün bir başarıyla yürüttü. İnsanlarımızın gönlünde de taht kurdu. Burada da yine itfaiye teşkilatlarımız, belediyelerimiz personel ve araç katkılarıyla koordinasyona gösterdikleri son derece uyumlu yaklaşımla ülkemizin medarı iftiharı oldular. Bugün açılışını yaptığımız ve ilimizin afet koordinasyon kapasitesine önemli katkı sunacak bu hizmetin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz açılışa katılanlara afet koordinasyon merkezi hakkında bilgiler verdi.

