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Türkiye’nin ilk termal uygulama oteline ödenek Bigadiç’te Termal uygulama oteli açılıyor

İHA

Türkiye’nin ilk termal uygulama oteline ödenek Bigadiç’te Termal uygulama oteli açılıyor

Türkiye’de ilk kez Bigadiç’te açılacak olan Termal Uygulama Oteli’nin ödeneğinin çıktığını açıkladı. Milletvekili Belgin Uygur, Türkiye’de ilk kez yapılacak olan Termal Uygulama Oteli için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan toplam 14 milyon 599 bin 550 TL ödenek çıktığını ifade etti.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Av. Belgin Uygur, Termal Uygulama Oteli’nin çok kapsamlı bir proje olduğunu; hem turizm, hem eğitim hem de istihdam alanı olarak bölgeye büyük bir yatırım olduğunu ifade etti. Uygur konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Bu yılın başında Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bağlı olarak bir Termal Uygulama Oteli yapılması hususunda girişimlerimiz olmuştu. Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer’e konuyla ilgili yaptığımız ziyaretlerin sonucunda; Termal Uygulama Oteli 2020 yılı yatırım programına alınmış ve hummalı bir çalışmanın ardından Uygulama Otelimizin projesi de tamamlanmıştı. Bugün ise Milli Eğitim Bakanlığı’ndan toplam 14 milyon 599 bin 550 TL ödenek çıktığının müjdesini paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.
Milletvekili Uygur, Termal Uygulama Oteli’nin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; Bigadiç Belediyesi tarafından tahsis edilen arsa üzerine yapılacağını ifade etti. Milletvekili Uygur sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye’de ilk olacak bu önemli yatırımı yakından takip ediyorum. Projesi tamamlanan Uygulama Oteli son derece kapsamlı bir altyapıya sahip. Projemiz için zemin etüdü de tamamlanmıştır. Otelimizin çevre düzenlemesini ve havuzlarını yapacak olan Bigadiç Belediyemiz, termal havuzlar için termal su getirilmesini de sağlayacaktır. En kısa sürede ihalesinin yapılarak tamamlanmasını ve hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Termal Uygulama Oteli 10 bin metrekare alan içerisinde yer alacak. İçerisinde kongre amaçlı salonlar, termal alanlar, sosyal tesisler, termal ve yüzme havuzları bulunacaktır. 150 yatak kapasiteli Uygulama Otelinde, büyük çapta ve ulusal düzeyde etkinliklerin yapılabilmesi için 700 kişilik çok amaçlı salon ve 200 kişilik toplantı salonları yer alacak. Termal alanların içerisinde birçok spor etkinliğinin yapılmasına imkan verecek spor alanları yer alacak. Yetişkin ve çocuk havuzları da yine tesisin içinde yer alacak. Termal Uygulama Oteli’miz, Sağlık ve Termal Turizm hizmeti yanında Kongre Turizmi hizmeti de verecek. Bu hem Bigadiç ilçemiz hem de şehrimiz için çok büyük bir turizm potansiyeli anlamına gelmektedir. Balıkesir'imize ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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