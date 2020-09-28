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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta ceviz büyüklüğündeki dolu hayatı felç etti

İHA

Ayvalık’ta ceviz büyüklüğündeki dolu hayatı felç etti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde akşam saatlerinde ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı felç etti. Belediyeye ait bilet gişesinin şiddetli fırtınada devrilmesi ile 1 personel yaralanırken, yaklaşık 5 dakika süren dolu büyük zarara yol açtı.
Ayvalık ilçesinde saat 21.00 sıralarında sağanak yağmurun ardından başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle Ayvalık’ta eski otogarda bulunan dükkânların camları delik deşik oldu. Cunda Adası’nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait bilet gişesi de şiddetli fırtınada devrildi. Bilet gişesinde bulunan personel ise yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan belediye personeli tedavi altına alındı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada, “Şu anda şiddetli fırtına ile etkili olan dolu yağışında ilçemiz genelindeki hasarı tespit etmeye çalışıyoruz. Aldığımız ilk bilgilere göre Ayvalık’ın Altınova Mahallesi sınırları içerisindeki Kazan Sitesi mevkiinde bir yangın meydana gelmiş. Cunda Adası’nda elektrik enerjisi kesintisi yaşanıyor. Şu anda ekiplerimiz sahada, dolu ve fırtınadan etkilenen vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyor” dedi.
Dolu yağışı sırasında dışarıda olduğunu söyleyen Doğukan Çiçek, “Dolu yağışı başladığı sırada bir tane büyük bir dolu parçası enseme isabet etti. Ne olduğunu anlayamadan bir tane de kafama isabet etti. Dolu parçası o kadar büyüktü ki yaralandığımı düşündüm. Yağış şiddetlenince hemen kendimi bir yere saklamaya çalıştım. Kafamı kolladım ama o büyük dolu parçaları bedenimin her yanına isabet etti ve canımı yaktı. Ama çok şükür yağış kısa sürdü. Ben ilk kez böylesi bir durumla karşılaştım” diye konuştu.

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