Balıkesir'de kış için domates ve biber salçaları yapılıyor

Fatih Emrah ERDOĞANHüseyin EMCAN/BİGADİÇ(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´de yaklaşan kış mevsimi öncesinde ev hanımlarının kahvaltılık ve yemeklik salça yapımı telaşı sürüyor. Kentin kırsal mahallelerinde evlerin bahçelerinde yakılan ocaklarda, kazanlar içerisinde domates ve biberler saatlerce süren meşakkatli bir uğraşın sonunda salça haline getiriliyor. Kavanozlara doldurulan salçalar, kış günlerinde sabah kahvaltılarına ve yemeklere lezzet katıyor.

Balıkesir´de ev hanımları, kışın tüketecekleri domates ve biber salçalarını yapmaya devam ediyor. Domates ve kırmızıbiberleri ilk olarak yıkayıp, ardından da bıçaklarla küçük parçalara bölen kadınlar, sonrasında kazanlara döküp bunları saatlerce kaynatıp, karıştırıyor. Domates ve biberlerin salçaya dönüşmesi oldukça zahmetli bir çalışmayı gerektiriyor.

'İMECE USULÜ YAPIYORUZ'

Ev hanımı Ayşe Yemetli, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların imece usulü kış hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. Yemetli, "Salça yapımı için öncelikle domates ve biberleri güzelce yıkıyoruz. Biberlerin çekirdeklerini çıkıyoruz. Domatesleri küçük parçalar halinde doğruyoruz. Sonra kazana koyup, kaynatma işlemine başlıyoruz. Kimi kendisi ezer, kimisi de ezme makinesinden geçirip, sıvı hale getirir. Sonra tekrar kaynatıp, güneşin altına sererek, kurumaya bırakıyoruz. Kahvaltı ve yemeklerde kullanıyoruz. Özellikle kırsal bölgelerde vatandaşlar dayanışma içinde her gün bir evin kışlık salçalarını hazırlayarak işlemlerini tamamlıyor" dedi.

'HER YIL YAKLAŞIK 100 ŞİŞE YAPIYORUZ'

Arkadaşına yardım için geldiğini söyleyen Hatice Aydeniz ise "Biz bu hazırlıkları sadece kendimiz için değil, bolca hazırlayıp eşle dostla yemek için yapıyoruz. Her yıl yaklaşık 100 şişe yaparım. Buradaki dayanışma çok önemli. Komşular sırayla birbirine giderek hem muhabbet eder hem de salçalarını hazırlar. Tabi bu yıl pandemi nedeniyle fazla kalabalık buluşmalar yapmıyoruz. En fazla 2-3 arkadaş buluşup, salçalarımızı hazırladık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN-Hüseyin EMCAN

2020-09-29



