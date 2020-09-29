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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheliden 2'si kişi tutuklandı

İHA

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheliden 2'si kişi tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi ile Susurluk ve Edremit'te yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklanırken, 8 kişinin gözaltı süresi devam ediyor.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 5 ayrı çalışmada 10 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklanarak, ceza evine sevk edildi.
Balıkesir İl Merkezinde yapılan 3 ayrı çalışmada 6 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 7,01 gram esrar ve 27,48 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Edremit İlçesinde yapılan çalışmada 2 şüpheli şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara çıkarılan A.E. ve M.O. tutuklanırken, yapılan aramalarda; 102,67 gram metamfetamin ve 0,55 gram bonzai ele geçirildi. Susurluk ilçesinde yapılan çalışmada 2 şahıs yakalandı ve yapılan aramalarda; 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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