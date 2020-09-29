Balıkesir'de araç sayısı 496 bin oldu Ağustos ayında Türkiye'de 103 bin araç trafiğe çıktı

Balıkesir'de araç sayısı TÜİK verilerine göre Ağustos ayı itibarı ile 496 bin 225 oldu. Ağustos ayında Türkiye genelinde 103 bin araç trafiğe çıktı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Ağustos ayında Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 496 bin 225 olurken, Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 236 bin 963 olduğu açıklandı. TÜİK Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada Türkiye genelinde de Ağustos ayında 103 bin 872 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığını açıkladı.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,5'ini otomobil, yüzde 24,5'ini motosiklet, yüzde 13,1'ini kamyonet, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 0,5'ini ise otobüs oluşturduğu açıklandı.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 25,2 azaldı.

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