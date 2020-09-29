Fırtına ve dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı



Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye ilçelerinde dün akşam aniden başlayan şiddetli fırtına ve dolu yağışı, 10 dakikada başta zeytinlikler olmak üzere tarım alanlarında büyük hasara neden oldu. Sürücülerin araçlarını doludan korumak için kapalı pazaryerlerine akın ettiği bölgede, hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Ayvalık ilçesinde dün akşam saat 21.00 sıralarında başlayan fırtına ve dolu yağışı, Gömeç ile Burhaniye ilçelerinin kırsal mahallelerinde de etkili oldu. Turizm merkezi Cunda Adası´nda kuvvetli olan fırtına ve dolu yağışı, başta zeytinlikler olmak üzere tarım alanlarına zarar verdi. Sürücüler ise araçlarını doludan korumak için kapalı pazaryerlerine akın etti. Yaklaşık 10 dakika süren fırtına ve dolu yağışı, 3 ilçede yaşayanlar ile turistlere korku dolu anlar yaşattı.

Bu sabah ise Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek hasar tespit çalışması başlattı.

Cunda Adası'nda restoran işleten Zeynep Arslan, "Yağış, çiselemeye başladı. Açık alanda oturan müşteriler de tentenin altına girdi. Beş dakika sonra ise fırtına başladı. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Bardaktan boşalırcasına yağdı. Müşteriler içeri kaçtı" dedi.

Ali Özçelik de fırtına ve dolu yağışının, çok korkuttuğunu söyledi. Özçelik, "Dolu yağışı, Midilli Adası üzerinden şiddetli fırtınayla geldi. Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye tarafında da etkili oldu" diye konuştu.

Arif Yat ise, "Çok şiddetliydi. Dolu nedeniyle bazı komşularımızın panjurları, çatıları zarar gördü. Evdeydik ama çıkan ses bizi şok etti" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi:

"28.09.2020 tarihinde akşam saatlerinde Ayvalık ilçemizde başlayan şiddetli fırtına ve dolu yağışı belli bir hat üzerinden Cunda Adası'ndan Burhaniye'nin kırsal mahallelerine kadar etkili olmuştur. Burhaniye İlçemiz Şahinler, Ağacık, Yunuslar, Hisar Mahalleleri ve civarında dolu nedeniyle zeytinlik alanlarda hasar meydana gelmiştir. Ayvalık İlçemizde Cunda Adası ve Ayvalık ile Gömeç arasındaki kesim yoğun olarak fırtına ve dolu yağışından etkilenmiş olup zeytinlik alanlar zarar görmüştür. Gömeç İlçesinde Keremköy, Karaağaç, Hacıosman, Merkez Yaya Mahallesi'nde hasar meydana gelmiştir. Konu ile ilgili olarak Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü teknik ekiplerimiz, fırtına ve dolu yağışından etkilenen alanlardaki zarar ziyan tespit çalışmalarına yoğun olarak devam etmektedir."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN

2020-09-29 13:53:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.