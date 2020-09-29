Vali Hasan Şıldak'tan okul ziyareti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak; eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Nuran Oğuz Anaokulu ve Albay TayyarNuran Oğuz İlkokulunu ziyaret etti.

Korona virüs pandemisi dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve 1. sınıflarla bir araya gelen Vali Şıldak’a ziyaretinde Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Altınel eşlik ettiler.

Ziyarette okul yönetimi, öğretmenler ve minik öğrencilerle sohbet eden Vali Şıldak, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Sınıflarında ziyaret ettiği minik öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak derslerine iyi çalışmaları ve kurallara dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Pandemi tedbirleri kapsamında okul öncesi ve 1. sınıflar dışındaki öğrencilerin EBA üzerinden eğitim görmesi, evlerinde erişim sıkıntısı yaşayan öğrenciler için oluşturulan EBA Destek Noktasını da ziyaret eden Vali Şıldak o sırada canlı ders yapan öğrencilere de sohbet ederek, EBA’daki derslerini aksatmamalarını, derslerini takip etmelerini söyleyerek zamanlarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini hatırlattı.

Ziyaret münasebetiyle okul idaresi ve öğretmenlerle de kısa bir toplantı yapan Vali Şıldak herkesin okulları çok özlediğini dile getirerek; “Çocuklarımız pırıl pırıl, çok istekliler. İnsan onlara bir şeyler kazandırmak için can atıyor. Hepimiz okulları çok özlemişiz. Fakat bu yıl pandemi dolayısıyla tedbirleri sürdürmemiz gerekiyor. Hala her gün vaka çıkışımız var. Bu, okullarda ikinci haftamız, genel olarak iyi şartlarda ilerliyoruz. Hareketliliğin az olmasıyla birlikte Ülke genelinde bir düşüş başlayacak inşallah. Bu şekilde devam eder, bütün öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz okullarına kavuşur ümidini taşıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla sınıfı olsun olmasın çoğu öğretmenimiz de okulda. Bu çok mutlu edici bir tablo” dedi.

Eğitimin gelişimi tetikleyen en büyük güç olduğunu dile getiren Vali Şıldak; “Balıkesir’in; oturmuş bir heyecan sistemi olan, eğitim alanında heyecan duyulan bir şehir olduğu hissediliyor. Biz de bu heyecanı devam ettirecek bir proje hazırladık. Bütün hazırlıklarımız yapıldı. Projemiz yüz yüze eğitim olmasa da uzaktan eğitime uyarlandı. Hepinizin dört elle sarılarak bu projeye destek vereceğinizden şüphemiz yok. Bizler de bu heyecanı yaşamanızda hep yanınıza olacağız. Projenin eğitim alanında sinerji oluşturmasını bekliyoruz. Sizlerin bu motivasyonlu hali bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

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