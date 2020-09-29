Fırtına ve dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı (3)



DOLUDAN ZARAR GÖREN ARAÇ SAHİPLERİ KAPORTACILARA KOŞTU

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, dün akşam saatlerinde yaşanan 10 dakikalık dolu yağışının ardından onlarca araç zarar gördü. Ayvalık´ta kaportacılar, araçları sıraya alarak tamirat işlerine başladı. Ayvalık ilçesinde dün akşam başlayan ve Gömeç ile Burhaniye ilçelerini de etkileyen dolu yağışı araçlara zarar verdi. Onlarca araç dolu nedeniyle zarar gördü. Kaportacılara giden araç sahipleri, tamirat için gün almaya başladı. Ayvalık sanayi sitesinde kaportacı Peyami Bayraktar, "İlk günden 25 civarı araç geldi. Eksperler gelecek, dosyaları açılacak. Bunlar ilk etapta gelen araçlar, 150200 civarı araç daha gelir. Otomobillerin marka ve hasarına göre 3 bin TL ile 10 bin TL tamir maliyetleri bulunuyor. Bu iş için ayrı bir dükkan tahsis ettik. Yurt dışından tamir için bir ustamız gelecek" dedi.Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN

2020-09-29 19:09:55



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