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Balıkesir, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı´na katıldı

DHA

Balıkesir, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı´na katıldı


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi´nin, şehirdeki kamu kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği yetişkin eğitimleri ve hayat boyu öğrenme konusundaki çalışmalarıyla `UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı´na üyeliği tescil edildi. Böylelikle Balıkesir 'Öğrenen Şehir' unvanını almaya hak kazandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Konservatuarı, Balıkesir Büyükşehir Meslek Edindirme Kursları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği halinde ´hayat boyu öğrenmeyi öğretmek´ hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmaları sayesinde `UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı´na dahil oldu. 'Hayat Boyu Öğrenmeyi Öğretmek' hedefiyle şehirdeki tüm paydaşlarla birlikte farklı yaş ve eğitim seviyelerindeki bireylerin yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları; bilgi, değer, beceri ve yetkinlikleri geliştirerek sosyo-kültürel gelişimini ve istihdam edilebilirliğini destekleyen projelere imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 'UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı' üyesi olarak öğrenen şehir inşa etme noktasında yerel ve uluslararası alanda güçlü adımlar atacağı bildirildi. Balıkesir´in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunacak bu ağ ile birlikte; kapsamlı, adil, kaliteli eğitimin sağlanması, herkesin hayat boyu öğrenme fırsatlarına erişebilmesi, kentleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı hale getirme, güvenli, esnek ve sürdürülebilir olması hususunda önemli katkılar sağlayacak.
HAYAT BOYU ÖĞRENEN ŞEHİR   
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediye olarak her yaştan vatandaşa yaşamı boyunca yeni beceri ve yeteneklerin kazandırılmasına yönelik çalışmalara odaklandıklarını ve öğrenen şehir olma yolunda yenilikçi stratejiler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere şehrin tüm dinamikleriyle birlikte Balıkesir´i hayat boyu öğrenen bir şehre dönüştürmeye gayret ettiklerini söyleyen Yılmaz "Balıkesir, tüm dünyada hayat boyu öğrenmeyi destekleyerek, hızlandırmayı hedefleyen dinamik bir ağın parçası olmaktan en iyi şekilde faydalanacak" dedi.
'YENİLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK'
Başkan Yücel Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nin başta; Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Üniversitesi olmak üzere şehirdeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği yetişkin eğitimleri ve hayat boyu öğrenme konusundaki çalışmaları nedeniyle UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı´na üyeliği tescil edildi. Öğrenen Şehir unvanını alan şehrimiz her alanda gelişim yolculuğuna devam edecek."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-09-29 20:55:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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