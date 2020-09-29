Traktöre arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Traktöre arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

İHA

Traktöre arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde GönenBalya Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de hafif şekilde yaralandı.
Gönen Balya Yolu'nun 1. kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada içerisinde 3 kişinin olduğu 10 HK 234 plakalı otomobil, önce 10 YP 168 plakalı traktöre arkadan vurdu, ardından da takla attı. Kazada Hyundai marka otomobilde bulunan Duygu E. ve Sinem M.(20) adlı kadın yolcular hayatını feci şekilde kaybederken, otomobil sürücüsü Hüseyin K. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazada traktör sürücüsü Osman A. ile traktörde bulunan Ahmet E. (49) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Feci kaza sonrasında kaza mahalline ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları ambulans ile Gönen Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı´na katıldı
YEREL HABERLER Balıkesir, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı´na ...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi´nden Azerbaycan´a destek
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi´nden ...
Fırtına ve dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı (3)
YEREL HABERLER Fırtına ve dolu yağışı sonrası hasar tespit ...
Fırtına ve dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı (3)
YEREL HABERLER Fırtına ve dolu yağışı sonrası hasar tespit ...
Edremit’te itfaiye ekiplerinin kaplumbağa operasyonu Termal tesisin havuzunda çok sayıda kaplumbağanın telef olmak üzere olduğu ihbarını alan ekipler, su kaplumbağalarını telef olmaktan kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı
YEREL HABERLER Edremit’te itfaiye ekiplerinin kaplumbağa ...
Balıkesir Büyükşehir Meclisi’nden Azerbaycan’a destek
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Meclisi’nden Azerbaycan’a destek
Ayvalık’ta fırtına ve dolunun faturası ağır oldu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta fırtına ve dolunun faturası ağır oldu
Fırtına ve dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı (2)
YEREL HABERLER Fırtına ve dolu yağışı sonrası hasar tespit ...
Fırtına ve dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı (2)
YEREL HABERLER Fırtına ve dolu yağışı sonrası hasar tespit ...
Bandırmaspor, Anıl Başaran ile resmi sözleşmeyi imzaladı
YEREL HABERLER Bandırmaspor, Anıl Başaran ile resmi sözleşmeyi ...
Vali Hasan Şıldak'tan okul ziyareti
YEREL HABERLER Vali Hasan Şıldak'tan okul ziyareti
Dursunbey’de EBA Seferberliği Dursunbey’de EBA’ya Ulaşamayan Öğrenci Kalmayacak
YEREL HABERLER Dursunbey’de EBA Seferberliği Dursunbey’de EBA’ya ...
Manyas'ta 60 Bin dekar alanda yemlik bitki üretimi yapıldı
YEREL HABERLER Manyas'ta 60 Bin dekar alanda yemlik bitki üretimi ...
Dolu yağışı zeytinliklere zarar verdi
YEREL HABERLER Dolu yağışı zeytinliklere zarar verdi
Fırtına ve dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Fırtına ve dolu yağışı sonrası hasar tespit ...
‘Taşlı Ada’ kararı Ayvalıklıları sevindirdi
YEREL HABERLER ‘Taşlı Ada’ kararı Ayvalıklıları sevindirdi
Birgül erken şampiyon yetiştirmek için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Birgül erken şampiyon yetiştirmek için kolları sıvadı
Başkan Ergin, “Hep birlikte karar vereceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Ergin, “Hep birlikte karar vereceğiz”
Manyas ovası sisle kaplandı
YEREL HABERLER Manyas ovası sisle kaplandı
Her şehri ünlülerle geziyorlar
YEREL HABERLER Her şehri ünlülerle geziyorlar
Vali Şıldak, pirinç hasadı yaptı Vali Şıldak, "Dünyanın en kaliteli pirincini üretiyoruz"
YEREL HABERLER Vali Şıldak, pirinç hasadı yaptı Vali Şıldak, ...
Balıkesir'de jandarma sürücülere ceza yağdırdı Jandarma 69 aracı trafikten men etti
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma sürücülere ceza ...
Ayvalık’ı vuran dolu yağışı ve fırtınada oluşan şimşekler böyle görüntülendi Fırtınada geceyi yıldırımlar aydınlattı
YEREL HABERLER Ayvalık’ı vuran dolu yağışı ve fırtınada oluşan ...
Balıkesir'de 3 silah yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 3 silah yakaladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X