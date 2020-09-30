Balıkesir'den 41 milyon 800 bin TL ihracat yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı ihracat ve ithalat oranlarını açıkladı. Balıkesir'de Ağustos ayında ihracat yüzde 24,3 artarak 41,8 milyon dolar, ithalat yüzde 21 artarak 34 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TUİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Türkiye'de Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,7 azaldı, ithalat yüzde 20,4 arttı.

Balıkesir'de Ağustos ayında ihracat yüzde 24,3 artarak 41 milyon 800 bin dolar, ithalat yüzde 21 artarak 34 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çanakkale'de Ağustos ayında ihracat yüzde 27,7 azalarak 10 milyon 600 bin dolar, ithalat yüzde 36,9 artarak 5 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleşti.

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