Karesi zabıtası pandemi denetimlerini sürdürüyor Karesi’de semt pazarlarına pandemi düzeni

Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pandemi tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler esnaf denetimleri yanında semt pazarlarında da önlemler alıyor.

Karesi Belediyesi, Covid19 salgınına karşı tüm birimleriyle mücadelesini sürdürüyor. Pandemiyle mücadele kapsamında özellikle Zabıta Müdürlüğü ekipleri 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı’nın “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla Türkiye genelinde başlattığı Covid19 denetimlerine katılan Zabıta ekipleri, rutin kontrollerini de sürdürüyor.

Karesi Belediyesi semt pazarlarında da denetimlerini sıkı bir şekilde uyguluyor. Semt pazarlarının dört bir yanının bariyerlerle kapatıldığını ve giriş çıkışların pandemi tedbirleri kapsamında denetlendiğini belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri şu bilgileri verdi:

“Pazarlara iki noktadan güvenli giriş sağlanıyor. Giriş noktalarında görevliler tarafından maske ve ateş ölçümü yapılıyor. Girişlerde dezenfektanlar var. Pazar içinde devriye halinde görevli arkadaşlarımız da var. Görevliler tarafından maske kontrolü ve uyarılar yapılıyor. Girişlerde sürekli kontroller devam ediyor. Pazarlara mevcut pazarcı sayısının iki katı kadar vatandaş alınıyor. Pazar yeterli doluluğa ulaştığında Pazar girişlerindeki bekleme koridorlarında vatandaşlarımız ağırlanıyor” dedi.

Zabıtanın toplum sağlığı için yürüttüğü denetimlerinden vatandaşlar ve pazarcı esnafı da memnun oldukları gözlemlendi.

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