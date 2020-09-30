İtfaiyecilerden Başkan'a yangın tüpü hediyesi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye Başkan Vekili Adil Levent Coşkun, İtfaiye Haftası nedeniyle Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Vekili Coşkun'a yangın tüpü hediye edildi.

Bandırma Belediye Başkan Vekili Adil Levent Coşkun İtfaiye Haftası sebebiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliğini ziyaret ederek İtfaiyecilere baklava ikramında bulundu. İtfaiyecilerde Başkan Vekili Adil Levent Coşkun’a yangın tüpü hediye etti.

Başkan Vekili Adil Levent Coşkun İtfaiyeciler ile karşılıklı sohbet ettikten sonra onların haftasını kutladı ve İtfaiyecilerin ihtiyaç sahibi insanların her zaman yanında olduğunu söyleyerek görevlerinde başarılar diledi.

Belediye Başkan Vekili Adil Levent Coşkun İtfaiye hatıra defterine: “Yüzü gülen güzel dostlarımızın bu önemli gün ve haftalarını kutluyorum. Bandırma Belediyesi olarak yangın, sel vb. felaketlerde can ve malımızı koruyan kurtaran dostlarımız en içten sevgi ve saygılarımızı sunar. Teşekkür ederim” notunu düştü.

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