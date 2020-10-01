7 bin liralık telefonunu paçaları sıvayıp yağmur sularında aradı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kısa süreli olarak yağan yağışın etkisi ile caddede biriken suya binlerce liralık telefonunu düşüren genç paçaları sıvayarak suyun içinde dakikalarca telefonunu aradı.

Bandırma’da etkili olan sonbahar yağmurları cadde ve sokaklarda yer yer su birikintilerine de neden oluyor. Caddelerde oluşan bu su birikintilerinin birine 7 bin lira değerinde telefonunu düşüren Emre Demirdağ yanındaki arkadaşı ile birlikte dakikalarca yağmur suları arasında düşen telefonunu aradı.

Haydarçavuş Mahallesi Kırk Merdiven Sokak üzerinde yağan yağmurdan ıslanmamak için çabalayan Emre Demirdağ bir anda elindeki cep telefonunu sokak üzerinde biriken yağmur suyunun içerisine düşürdü. Kısa süreli bir şok yaşayan genç daha sonra eline aldığı bir fırça ile ilk önce su birikintisinde bir süre telefonunu aradı. Bu şekilde telefonunu bulamayan Demirdağ daha sonra ayakkabılarını çıkarıp, pantolonunun paçalarını sıvayarak suya girdi ve uzun uğraşlar sonucunda telefonunu buldu. Piyasa değeri yaklaşık 7 bin TL olan telefonunu bulduğuna sevinen Demirdağ, "Yağmurdan ıslanmamak isterken bir anlık telaşla telefonumu düşürdüm. Telefonumu bulduğum için sevinçliyim. İsterse burası metrelerce su da olsaydı yine de o suya girip telefonumu arardım" dedi.

Telefonlarını uzun uğraşlar sonucu arayıp bulan gençler bununla da yetinmeyerek aynı su birikintisi nedeniyle sokaktan karşıdan karşıya geçmekte zorlanan engelli bir vatandaşın da yardımına koşarak insanlık daha ölmemiş dedirttiler.

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