Burhaniye’de odunluk yangını

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Burhaniye ilçesinde, bir evin bahçesindeki odunlukta çıkan yangın korkuya sebep oldu.

Yangın gece saatlerinde kırsal Şarköy Mahallesinde çıktı. Mevlüt Can’a ait evin bahçesindeki odunlukta yangın çıktı. Odunlukta alevlerin yükseldiğini gören Can, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, eve sirayet etmeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, Mevlüt Can, itfaiye ekibine teşekkür etti.

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