Vali Şıldak koronavirüs denetimlerine katıldı Şehir içi toplu ulaşımında da HES kodu sorgulamasına geçiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Şıldak koronavirüs denetimlerine katıldı Şehir içi toplu ulaşımında da HES kodu sorgulamasına geçiliyor

İHA

Vali Şıldak koronavirüs denetimlerine katıldı Şehir içi toplu ulaşımında da HES kodu sorgulamasına geçiliyor

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Altıeylül İlçesi’ndeki Anafartalar Caddesi üzerinde koronavirüs tedbirlerinin uygulanabilirliği denetimlerine katıldı.
Anafartalar Caddesi üzerindeki işyerleri ve taksi duraklarında esnafla görüşen Vali Hasan Şıldak kuralların uygulanmasındaki gelişmenin umut verici olduğunu söyledi. HES kodu uygulamasının il genelindeki şehir içi toplu taşımada da uygulanması için çalışmaların başlatıldığını ifade eden Vali Hasan Şıldak, kamu kurumlarının yanı sıra eğitim kurumlarında da HES kodu uygulamasına geçilebileceğini dile getirdi. Vali Şıldak ayrıca tüm işyeri sahiplerini Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Belgesi alması için başvuruda bulunmaya çağırdı.

“Vatandaşlarımız kurallara uyuyor”
Yeni tip koronavirüs olan Covid19 pandemisinde uygulanması gereken önlemlerin denetimine katılan Vali Şıldak, kurallara uyma konusunda önemli mesafe alındığını kaydetti. Vali Şıldak, “Halkımızın bilinç seviyesinde, kurallara uyma noktasında giderek mesafe aldığımızı söyleyebiliriz. Balıkesir genelinde biz vatandaşımızın kurallara uyma konusundaki gelişmeden, gösterdiği bu gelişmeden son derece memnunuz. Bunu esnaflarımız da söylüyor. Bundan 12 ay öncesine göre çok daha duyarlılık düzeyi yükseldi, çok daha dikkat ediliyor şeklinde güzel haberler alıyoruz. Taksici esnafımız da bunu bugün teyit ediyor” diye konuştu.

“HES kodu sorgulaması şehir içi toplu ulaşımda da olacak”
HES kodu sorgulamasının şehir içi toplu ulaşımda da uygulanması için gerekli çalışmaların başlatılması kararını aldıklarını ifade eden Vali Hasan Şıldak, “HES kodu uygulaması bilindiği gibi önce şehirlerarası otobüslerde başladı. Şehirlerarası toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğunu emniyet birimlerimiz, Jandarma trafik birimlerimiz bunu sıkı bir şekilde denetliyor bizim vilayetimizde de. Ama dün ulaşan İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeyle biz de bununla ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulu kararımızı aldık ilimiz genelinde artık şehir içi toplu ulaşımında da bir HES kodu uygulaması söz konusu olacak. Belediyelerimizin bu konuda hızlı bir şekilde hareket edip kendi sistemlerini HES uygulamasıyla entegre etmesi gerekiyor. Bununla ilgili duyurularımızı yaptık. Bu da tabi önemli bir tedbir. Bilindiği gibi bir süre önce kamu kuruluşlarının binalarında HES kodu uygulamasını zorunlu hale getirmiştik. Çok faydalanıyoruz. Bu konuda yeni uygulamanın toplu ulaşımda HES koduna geçilmesiyle daha kontrollü hale geleceğini düşünüyoruz. Mesela iki vatandaşımız kamu kurum ve kuruluşlarına giriş esnafında filyasyon takibinden çıkıp buralara geldiklerini HES kodu sorgulaması sayesinde hemen bunlar anlaşıldı, tespit edildi ve buradaki öğrenci yurdumuza alınmaları sağlandı. HES kodu uygulaması umut ediyorum ki önümüzdeki dönemde okullarımızda, eğitim kurumlarımızda da başlayacak. Mesela şu an yine HES kodunun uygulandığı bir başka birim müftülüğümüze ait olan ilimiz genelindeki Kur’an kursları. Kur’an kurslarında HES kodu uyguluyoruz. Okullarımızda da geçmeyi düşünüyoruz. Bu konuda açıkçası ben Milli Eğitim Bakanlığımızın adım atmasını bekliyorum. Bu konuda bir düzenleme bize ulaştığında hemen uygulamaya geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Belgesi işletmelere değer katacak”
Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Belgesi için tüm işletmelerin TSE’ye başvuruda bulunmasını isteyen Vali Hasan Şıldak, “HES uygulamasının yanı sıra bir başka uygulama da başlatmıştık. Bütün işletmelerin; hem sanayi tesislerinin, hem de hizmet sektöründeki işletmelerin, restoran, kafe, kahvehane ve tamamını kapsayacak şekilde Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Belgesi almasını önemsiyoruz. Bu konuyu Türk Standartları Enstitüsü çalışıyor. TSE Bursa Bölge Müdürlüğümüz işyerlerimizin, işverenlerimizin başvurusu üzerine bu belgeyi hak edip etmediğini kurumlar nezdinde yaptığı inceleme sonucu netleştiriyor ve belgeyi alan iş yeri gerçekten çok önemli bir sertifika sahibi olmuş oluyor. Bunun anlamı şudur; ben Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu bütün kurallara riayet ediyorum, iş yerimde de bu kuralları sağladım, tedbirleri aldım ve bu sertifikayı elde ettim demiş oluyor. Bu belge o iş yerinin müşterisi açısından da son derece güven sağlayan bir uygulama. Biz ilimizdeki bütün Ticaret Odalarımıza, Sanayi Odamıza, esnaf odalarımıza bu duyuruları yaptık. Kaymakamlarımız, belediyelerimiz konuyu takip edip yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah bu konuda ilimizde örnek bir uygulama yapalım istiyoruz. Bu adeta şunu demektir; biz devlet olarak sadece ceza uygulamıyoruz, sadece uyarıda bulunmuyoruz, iyi işletmeleri, bu konudaki tedbirleri tam olarak hayata geçiren işletmeleri de ödüllendiriyoruz anlamına geliyor. Buradan şunu da hatırlatayım; çok cüz’i bir ücret ödenmesi gerekiyor bu başvuru için. Bunu da her işletmemiz yapacak düzeydedir. Çok küçük rakamlardan söz ediyorum. Bu başvuruyu bir an önce bütün esnaflarımızın yaparak işyerlerini daha güvenli hale getirmelerini önemsiyorum ve tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“Yurtlarda kalmak zorunda olanların sayısını sıfırlayacağız”
İzolasyon kurallarını ihlal ederek yurtlara yerleştirilen sayısında da bir düşüş gözlendiğine dikkat çeken Vali Hasan Şıldak, “Yurtlarda şu an itibariyle 29 vatandaşımız var. Bu sayı giderek düşüyor. Bu konuda kurallara uyma düzeyi çok yükseldi. Bilindiği gibi yurtlarda kalan sayısı 50’lilerin üzerindeydi, bu sabah itibariyle 29’a düşmüştür. İnşallah yurtlarda kalanların sayısını sıfırlayacağız” dedi.
Vali Hasan Şıldak'ın katıldığı denetim faaliyetlerinde Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve görevlilerde eşlik etti. Vali Hasan Şıldak esnaflarla yaptığı görüşmede maske, mesafe ve hejyen konularına dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burhaniye’de bayraklar yenilendi
YEREL HABERLER Burhaniye’de bayraklar yenilendi
Burhaniye’de odunluk yangını
YEREL HABERLER Burhaniye’de odunluk yangını
Sındırgı, tanıtım gösterilerinde tam not aldı Bakan Ersoy'un eşi Sındırgı standına hayran oldu
YEREL HABERLER Sındırgı, tanıtım gösterilerinde tam not aldı Bakan ...
7 bin liralık telefonunu paçaları sıvayıp yağmur sularında aradı
YEREL HABERLER 7 bin liralık telefonunu paçaları sıvayıp yağmur ...
Balıkesir’de itfaiyenin Nasreddin Hoca misali keçi kurtarma operasyonu Muhtarın kaybolan 5 keçisi, 7 keçi olarak bulundu Sürü sahibi önce çok sevindi, ardından ise sürüyü eksik saydığını öğrenince şaşırdı
YEREL HABERLER Balıkesir’de itfaiyenin Nasreddin Hoca misali keçi ...
Abdurrahim Dursun RH Bandırmaspor'da
YEREL HABERLER Abdurrahim Dursun RH Bandırmaspor'da
Balıkesir’de spor sahalarına bakım yapılıyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de spor sahalarına bakım yapılıyor
İtfaiyecilerden Başkan'a yangın tüpü hediyesi
YEREL HABERLER İtfaiyecilerden Başkan'a yangın tüpü hediyesi
Karesi zabıtası pandemi denetimlerini sürdürüyor Karesi’de semt pazarlarına pandemi düzeni
YEREL HABERLER Karesi zabıtası pandemi denetimlerini ...
Ulaştırma Profesörü Ilıcalı’dan Edremit Belediyesi’ne teşekkür
YEREL HABERLER Ulaştırma Profesörü Ilıcalı’dan Edremit Belediyesi’ne ...
Eylülün son günlerinde kiraz ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER Eylülün son günlerinde kiraz ağaçları çiçek açtı
Balıkesir'den 41 milyon 800 bin TL ihracat yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'den 41 milyon 800 bin TL ihracat yapıldı
Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan ilan edilmesi Ayvalıklıları sevindirdi
YEREL HABERLER Taşlı Ada'nın 'Kesin korunacak' alan ilan edilmesi ...
Toplu ulaşım araçlarında Azerbaycan'a tam destek Büyükşehir Belediyesinden kardeş ülke Azerbaycan'a destek
YEREL HABERLER Toplu ulaşım araçlarında Azerbaycan'a tam ...
Kır bekçileri hırsızlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Kır bekçileri hırsızlara göz açtırmıyor
Burhaniye’de temizlik işçileri takdir topladı
YEREL HABERLER Burhaniye’de temizlik işçileri takdir topladı
'Gençlere spor yap, bağımlı olma, özgür ol' projesi başladı
YEREL HABERLER 'Gençlere spor yap, bağımlı olma, özgür ol' projesi ...
Balyalı kadınlar Sındırgı’ya hayran kaldı
YEREL HABERLER Balyalı kadınlar Sındırgı’ya hayran kaldı
Traktöre arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktöre arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını ...
Balıkesir, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı´na katıldı
YEREL HABERLER Balıkesir, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı´na ...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi´nden Azerbaycan´a destek
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi´nden ...
Fırtına ve dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı (3)
YEREL HABERLER Fırtına ve dolu yağışı sonrası hasar tespit ...
Fırtına ve dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı (3)
YEREL HABERLER Fırtına ve dolu yağışı sonrası hasar tespit ...
Edremit’te itfaiye ekiplerinin kaplumbağa operasyonu Termal tesisin havuzunda çok sayıda kaplumbağanın telef olmak üzere olduğu ihbarını alan ekipler, su kaplumbağalarını telef olmaktan kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı
YEREL HABERLER Edremit’te itfaiye ekiplerinin kaplumbağa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X