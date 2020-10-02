Savaştepe'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

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Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Söğütlügözler Mahallesi'nde başlayan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Savaştepe ilçesine bağlı Söğütlügözler Mahallesi´nde kızılçam ve meşe ormanlarının bulunduğu bölgede saat 12:50´de bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, Balıkesir İşletme Müdürlüğü Konakpınar ve Savaştepe İşletme Şefliği´nden 8 arazöz, 4 ön müdahale aracı, 1 dozer ve 1 helikopter bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle, 500 metrekare alandaki kızılçam ve meşe ağaçlarının zarar gördüğü yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Savaştepe Alper ÇOBANOĞLU

2020-10-02 16:34:39



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