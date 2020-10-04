Burhaniye’de Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu en temiz okul seçildi

Burhaniye İlçesinde, Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu “Beyaz Bayrak”,”Beslenme Dostu Okul” gibi denetimlerden tam not alırken, şimdi de “Okulum Temiz” denetimini de başarı ile geçti. Okul Müdürü Oktay Ertaş, bölgede özel eğitim okulları arısında bu belgeyi almaya hak kazanan ilk ve tek okul olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu’nın öğretmen ve öğrencileri ile yüz yüze eğitime başlamak için gün saydığını anlatan Müdür Oktay Ertaş,”Bu güzel başarıda emeği geçen müdür yardımcılarına, okul hemşiresine ve hizmet personeline teşekkür ediyorum. Eğitim camiası, ülke olarak sağlıklı günlere en kısa zamanda kavuşmayı diliyoruz. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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