TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Menemenspor: 1

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TFF 1. Lig’in 4. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Menemenspor karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor 21 kazandı.



Maçtan dakikalar

3. dakikada gelişen Menemenspor atağında Emre Batuhan’ın ortasına İbrahim Alhasan Adamu’nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

6. dakikada Menemenspor atağında Mehmet’in pasına Davit Domgjones’in sert şutunu kaleci Atilla kornere çeldi.

10. dakikada Balıkesirspor atağında Ezeh, Furhan’dan kaptığı top ile ceza sahasına girdi. Ezeh’in sert şutu direğin yanından auta çıktı.

13. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Furkan Ezeh’i ceza sahası içinde düşürdü. Hakem Ramazan Keleş penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada penaltı atışını kullanan Anatonia Mrsic topu ağlarla buluşturdu. 10

20. dakikada gelişen Menemenspor atağında Rıdvan Koçak kafa ile topu ağlara gönderdi. 11

35. dakikada Balıkesirspor’un kazandığı taç atışını Abraham Nwanko ceza sahasının içine attı. Mahatma Otoo’un kafa vuruşunda top kaleci Selmani’de kaldı.

69. dakikada gelişen Balıkesir atağında Ezeh'in pası ile ceza sahasına giren Celal Emir Dede topu kale direğinin yanından auta attı.

76. dakikada Balıkesirspor atağında David Domgjones ceza sahası içinde Oltıon Bilali'yi düşürdü. Haken penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Mrsic, kaleci Selmani'yi ters köşeye yatırarak ağları sarstı. 21



Stat: Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Muhammet Yumak xx, Selahattin Altay xx

Balıkesirspor: Atilla Özmen xxx, Berat Aydoğdu xx, Kağan Kayalı xx, Abraham Nwankwo xxx, Batuhan xx, Serdar Güncü xx, Antonio Mrsic xx (Emre Şahin dk. 90 ?), Francis Ezeh xx, Mahatma Otoo xx, Celal Emir Dede xx (Abdülkadir Kayalı dk. 80 x), Foxi Ketheovama xx (Bilalli dk. 67 x)

Yedekler: Yiğithan Kır, Ümit Doğru, Anıl Taşdemir, Görkem Fidan, Sedat Yiğit, Emirhan Çakır

Teknik Sorumlu: Mesut Dilsöz

Menemenspor: Selmani xx, Yusuf Talum xx (Taşkın Çalış dk. 86 ?), Emre Batuhan xx, Furkan Bayır xx, İbrahim Adamu xx, David Domgjones xx, Şeref Özcan xx (İbrahim Akanbi Rasheed dk. 65 x), Tayfun Aydoğan xx, Mehmet Aytemiz xx (Oğuzhan Aynaoğlu xx dk. 53), Ömer Şahbaz xx, Rıdvan Koçak xx (Murat Erdemir dk. 53 x) (Murat Elkatmı dk. 86 ?)

Yedekler: Amir Güren, Murat Elkatmış, Anane Tıdjani, Bekir Can, Cem Çelik, Berkan İbrahim

Teknik Sorumlu: Dilaver Mutlu

Goller: Mrsic (dk. 14 pen. ve 77 pen.) (Balıkesirspor), Rıdvan Koçak (dk. 20) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Mrsic, Kağan Kayalı (Balıkesirspor), Rıdvan Koçak, David Domgjones (Menemenspor)

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