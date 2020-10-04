Balıkesirspor - Menemenspor maçın ardından Mesut Dilsöz: “Bu periyodu 6 puanlı bitirmek önemliydi” Dilaver Mutlu: “Puanı alacak fırsatı yakaladık ama değerlendiremedik”

TFF 1. Lig’in 4. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Menemenspor'u 21 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası ilk değerlendirmeyi yapan Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, bu 4 maçlık periyodu 6 puanla kapattığımız için mutluyuz dedi. Dilsöz, “Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Maçlar ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama izleyenlerin herhalde yürekleri ağza gelmiştir. Maç geldi gitti. Son saniyelerde eksik kaldık. Oyuncularımı kutluyorum. Yarın transferimiz açılacak büyük ihtimal. Eksik yerlerimiz var. Maçlarda çok zorlandığımız anlar oluyor. Buralara gerekli takviyeleri yapıp ufak bir izin kullanacağız. Daha sonra yeni katılan arkadaşlarımız ile takımımız adına daha olumlu çalışarak maçlara hazırlanacağız. Bu 4 maçlık periyodu 6 puanla bitirdiğimiz için sevinçliyim kendi adıma. Her zaman istediğimizi sahaya yansıtamıyoruz biz böyle bir oyun beklemiyorduk. Maç atmosferi farklı oluyor. O nedenle üç puan aldığımız için mutluyuz” dedi.



Menemenspor cephesi

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu ise tam bir beraberlik maçı oynadıklarını belirtirken son bölümde ellerine geçen fırsatı değerlendiremedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Mutlu, “İki takım içinde son derece önemli bir maçtı. Bizim de kazanmak için iyi hazırlandığımız bir maçtı. Kazanmak istiyorduk. Oyun geneline baktığımız zaman iki takım da açık oynadı. Çok pozisyon buldu. Son bölümlerde atanın kazanacağı bir maç oynadık. Son dakikada bir fırsat geldi ama penaltıyı değerlendiremedik. Atsaydık maçın hakkı olacaktı ama yapacak bir şey yok. Milli arayı iyi değerlendirip önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Balıkesirspor’a da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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