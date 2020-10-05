Yüzlerce litre kaçak alkol ele geçirildi

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde çok miktarda bandrolsüz içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bandrolsüz alkollü içki ticareti yaptığı tespit edilen H.Ö ve H.Ö isimli şahıslara ait işyerlerinde yapılan aramada tam 310 litre kaçak alkol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak şüpheliler hakkında adlî işlemler başlatıldı.

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