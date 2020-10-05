Jandarma Edremit Körfezinde boş durmadı

Balıkesir’in Edremit Körfezi ilçeleri; Ayvalık, Edremit ve Burhaniye’de jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda biri kuru sıkı olmak üzere 4 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova mahallesinde bir işletmede E.O.U. isimli şahsın A.G. isimli bir vatandaşı silahla tehdit ettiği ihbarı alınması üzerine hızla olay yerine ulaşan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, şüpheli E.O.U’yu kaçmaya çalışırken işletmenin otoparkında yakaladı. E.O.U.’nun yapılan kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmanın Burhaniye’nin Börezli mahallesinde yaptığı çalışmada d şüpheli gördüğü Balıkesir plakalı bir araç durdurularak, araç sürücüsü O.B.’nin üst aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 11 adet fişek ele geçirildi.

Aynı sıralarda Edremit’in Kavurmacılar mahallesinde şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kaba üst araması yapılan F.A.’nın üzerinden ise 1 adet kurusıkı tabanca çıktı.

Adli makamların talimatıyla E.O.U. ve O.B. isimli şüpheli şahıslar hakkında “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı. F.A. isimli şüpheli şahsa ise “5729 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan idari işlem uygulandığı öğrenildi.

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