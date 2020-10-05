Ayvalık polisinden şok uygulamalar

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş, Narkotik, Kom ve Yunus ekiplerinin 3 ayrı noktada gerçekleştirdiği şok uygulamalarda 63 araç ve 134 şahıs sorgusu yapıldı, 1 araç sürücüsüne 128 TL cezai işlem uygulandı.

Bir otomobilde yapılan aramada ikisi kuru sıkı 3 tabanca, 6 tüfek ele geçirildi. Aynı çalışmalar kapsamında Balıkesir plakalı bir otomobilde yapılan aramalarda, 4.65 gram esrar, 38 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Polis ekiplerinin araçta bulunan fişekler sonrası yapılan araç sahibinin evinde yaptıkları aramalarda ise; 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 9 mm çapında 5 adet MKE Marka fişek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ibaresiz ruhsatsız tüfek, 5 adet av tüfeği fişeği, 2 adet bıçak ele geçirildi.

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