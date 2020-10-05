Erdek'te eşek, katır ve atlara kimlik

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde tek tırnaklı hayvanlardan at, eşek ve katırlara kimlik çalışmaları başlatıldı.

Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimler tarafından, Erdek'teki tek tırnaklı eşek, katır ve atlara deri altı mikroçip uygulaması ile kimliklendiriliyor. Bu çalışma ile Erdek'te bulunan hayvanların tespiti kolay olacağını belirten yetkililer tek tırnaklı hayvan sahiplerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar Tarım Orman ilçe müdürlüğüne başvurmaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.