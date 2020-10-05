Balıkesir’de AK Partili Büyükşehir Belediyesi ile CHP arasında polemik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de AK Partili Büyükşehir Belediyesi ile CHP arasında polemik

İHA

Balıkesir’de AK Partili Büyükşehir Belediyesi ile CHP arasında polemik

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Av. Mehmet Birol Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Serkan Sarı’nın açıklamalarına sert çıktı.
Şahin, “600 CHP'li atanmış İl Delegesinin ancak 330'unun oyunu alabilen kişi 375.253 Balıkesir'linin oyu ile Seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanına hadsiz şekilde konuşuyor” dedi.
Şahin, “Görmek için gözlük yetmez temiz bir kalp gerekir zira göz bakar gören kalptir” diye konuştu.
Şahin, “Algılayabilmek için kafanın dışını kazıtmak yetmez içini bilgi kültür ve hikmet ile doldurmak gerekir. Doğru söz için dil yetmez vicdan gerekir. İtibar için sıfat yetmez edep ve haya gerekir. Madem konuşmuş, CHP'nin Tolk Sohw'cu gibi hemşehrilerimizi eğlendiren, CHP'lileri endişelendiren CHP İl Başkanı'na bir kaç soru da biz soralım" ifadelerini kullandı.
Şahin, şunları söyledi:
“Geçtiğimiz hafta Bandırma'da İlçe Başkanları toplantısında Milletvekili Fikret Şahin "Sırf İl Başkanından farklı düşünüyor diye Büyükşehir Meclis üyesi Cengiz Dikici'yi partiden atmak yanlış" deyince sen İl başkanı sıfatını kullanarak "İlçe Başkanları oylama yapalım Milletvekilleri toplantıyı terketsin" deyince seninle kaç ilçe başkanı "Milletvekilleri çıksın" diye oy kullandı?
Karesi İlçe Başkanı basına sosyal ağlarda "İl Başkanının kararını tanımıyorum yanlış" diye açıklama yaptığı halde neden tek kelime konuşamıyorsun, Karesi, İlçe Başkanı ve diğer bir çok ilçe başkanı seni kamuyoyu önünde paspas yaptığı halde onlar hakkında ne yaptın? Altınoluk'ta Edremit Belediyesi A.Ş. ye ait CHP'li birine (bu kişi CHP İl Başkan yardımcısı olduğu doğru mu?)kiralanan Akçam Restourant Denize doğru büyümek bir yana denizin içinde yol almaya başladı, deniz üstü özel iskele kurdu ve vatandaşın geçiş yolunu dahi kapattı, Edremit Çevre Platformu ortalığı ayağa kaldırdı, sen neden susuyorsun, senin çıkarın ne? İl Başkan yardımcın Edremit Belediyesi'nin oteli, kantini işletmesi ile ilgili basına yansıyan ihalesiz iş yaptığı yazılıyor? Doğru mu, doğruysa sen ve yönetimin CHP'li Belediyelerde iş takipçiliği mi yapıyorsunuz? CHP'li Belediyelerin icraatları ile ilgilenmek o ilçelerdeki sorunların çözümü için CHPli Belediyeleri izlemek yerine o Belediyelerdeki imar, ihale, işletme vesair işlerle mi ilgileniyorsunuz? CHP'li Erdek Belediye Başkanı "İhaleye Fesat Karıştırmak" suçundan görevden alındı, bir buçuk yıla yakın işçi, memur maaş alacağı, bütçesinin 3 katı borcu var, Erdek'te çöp bile toplanmıyor, Başkan senin yanında Uzman Çavuşlara hakaret ediyor, ben hizmet yapamıyorum diyor, sen neden sessizce süt dökmüş kedi gibi dinliyor, müdahale bile etmiyorsun? Edremit Belediyesi neredeyse her ay gayri menkullerini satıyor, Edremit ilçe başkanı "Edremit Belediyesi ihalelerini AK Partililere veriyor" diye açıklama yapıyor, sen ne yapıyorsun? İlçe Belediyelerini yok kabul edip senin aklını Büyükşehir Belediyesi'ne takmanın sebebi ne? Ahmet Akın ve Ensar Aytekin, "Sen her gün Büyükşehir'e saldırırsan Fikret Şahin'in yerine sen Milletvekili yaparız" gazı ile mi komik olma pahasına bu açıklamaları yapıyorsun? CHP'li ilçe Belediyeleri hizmet yönünden dökülüyor, CHP teşkilatları darmadağın olmuş birbirinizin kuyusunu kazmaktan başka iş yapmaz hale gelmiş, milletvekilleri şimdiden 2023 için kavgaya tutuşmuş sen bu beceriksizliğini ört bas edebilmek için Büyükşehir takıntısı ile komiklik yapsan da nafile. Koltuk sevdan yüzünden CHP'yi uçuruma yuvarladın, direksiyon elinde olsa ne çıkar, elindeki direksiyon ortalıkta dolaşıp sağa sola çarpan, ona buna laf atan, eğlencelik bir duruma düştüğünün farkında bile değilsin. Kendi eczanene uğra, Lustral mı alırsın Xanax içersin, sinir sistemini bir sakinleştir. Zira seni kaybetmek istemeyiz; biz Genel Başkanından olduğu gibi senden memnununuz aslında. İyi ki AK Parti'yi sürekli iktidarda tutacak sizin gibi bir muhalefete sahibiz. Okuduğunu anlamadığını artık herkes öğrendi. Atalarımız boş tenekeden çok ses çıkar demiş ya o misal. Bu arada ne hikmetse her Edremit'e gittiğinde cesarete gelip atıp tutmayı adet haline getirdin. Artık orada ne yiyip içiyorsan bünyenin kimyasını bozduğu gerçek".

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burhaniye’de engelli gençlere özel Kpss kursu
YEREL HABERLER Burhaniye’de engelli gençlere özel Kpss kursu
Balıkesir'de polis 13 aranan şahıs ve çok sayıda silah yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 13 aranan şahıs ve çok sayıda ...
Burhaniye’de sahipsiz kazlar mahallenin maskotu oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de sahipsiz kazlar mahallenin maskotu oldu
Balıkesir’de korona virüs duyarlılığı vaka sayılarını düşürdü Vaka sayılarının düşüşü Balıkesirlileri sevindirdi
YEREL HABERLER Balıkesir’de korona virüs duyarlılığı vaka sayılarını ...
İvrindi’de projeler Başkan Cengiz ile hayat buluyor
YEREL HABERLER İvrindi’de projeler Başkan Cengiz ile hayat buluyor
Ruben Rayos, RH Bandırmaspor’da
YEREL HABERLER Ruben Rayos, RH Bandırmaspor’da
Balıkesir’de taşımalı eğitim uygulaması görüşüldü
YEREL HABERLER Balıkesir’de taşımalı eğitim uygulaması görüşüldü
Ayvalık polisinden şok uygulamalar
YEREL HABERLER Ayvalık polisinden şok uygulamalar
Jandarma Edremit Körfezinde boş durmadı
YEREL HABERLER Jandarma Edremit Körfezinde boş durmadı
Burhaniye’de inşaattan düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de inşaattan düşen işçi yaralandı
Yüzlerce litre kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüzlerce litre kaçak alkol ele geçirildi
Balıkesir'de çok sayıda motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de çok sayıda motosiklet hırsızlığı ...
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: “Körfeze deniz itfaiyesi acilen kurulmalı”
YEREL HABERLER Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: “Körfeze deniz ...
(Özel) Dünyanın yüz ölçümü yanlış olabilir Dünya bildiğimizden küçük olabilir Küresel yüzeylerin ölçümünde yeni bir model iddia etti
YEREL HABERLER (Özel) Dünyanın yüz ölçümü yanlış olabilir Dünya ...
Balıkesir’de iki ayrı kaza: 9 yaralı Zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Balıkesir’de iki ayrı kaza: 9 yaralı Zincirleme ...
Balıkesirspor - Menemenspor maçın ardından Mesut Dilsöz: “Bu periyodu 6 puanlı bitirmek önemliydi” Dilaver Mutlu: “Puanı alacak fırsatı yakaladık ama değerlendiremedik”
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Menemenspor maçın ardından Mesut ...
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Menemenspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Menemenspor: 1
Burhaniye’de Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu en temiz okul seçildi
YEREL HABERLER Burhaniye’de Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu ...
Ayvalık’ta okullara düzenli dezenfeksiyon
YEREL HABERLER Ayvalık’ta okullara düzenli dezenfeksiyon
Gömeç’te Eşref Uslu farkı
YEREL HABERLER Gömeç’te Eşref Uslu farkı
Edremit Belediyesi’nden sanatçılara vefa
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nden sanatçılara vefa
Çiçek Adası’nın 17 yıllık sakinleri bugüne kadar grip bile olmadı
YEREL HABERLER Çiçek Adası’nın 17 yıllık sakinleri bugüne kadar grip ...
Lösemiyi yendi, hayalini gerçekleştirdi Tek isteği uçmaktı, 13 yaşında paraşüte bindi Hayali onu uçurdu
YEREL HABERLER Lösemiyi yendi, hayalini gerçekleştirdi Tek isteği ...
Erdek’te itfaiye haftası kutlandı
YEREL HABERLER Erdek’te itfaiye haftası kutlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X