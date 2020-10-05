Jandarma Eylül ayında 113 bin kişiyi sorguladı Jandarma ekipleri Eylül ayında 219 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri Eylül ayı boyunca yaptıkları uygulamalarda 113 bin 424 kişiye kimlik sorgulaması yaparken, çeşitli suçlardan aranan 219 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Eylül ayı boyunca “Aranan Şahısların Yakalanmasına" yönelik icra edilen “Önleyici Kolluk Faaliyetleri” esnasında; 113 bin 424 şahıs sorgulandı ve yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 219 şahıs yakalanırken, 2 bin 217 şahsa idari işlem yapıldı. Jandarma yakalanan şahıslara 2 milyon 325 bin 789 TL idari para ceza uygulandı. Jandarma ekipleri yaptıkları trafik denetimlerinde ise 68 bin 310 aracı kontrol ederek, 2 bin 425 araca 1 milyon 423 bin 66 TL idari para cezası uygulanırken, 738 araç trafikten men edildi.

Jandarma ekipleri bu uygulamalarda 359 kilo 680 gram kubar esrar, 64 kök kenevir, 41 adet sentetik uyuşturucu hap, 28 gram metamfetamin, 2 gram skunk, 5 litre sahte içki, 25 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 15 adet kesici delici alet ve 72 adet fişek ele geçirilirken, yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca Jandarma ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İvrindi, Bigadiç ve Kepsut ilçelerinde 3 şüpheli şahıs, PKKKCK terör örgütüne üye olmak suçundan ise Ayvalık ilçesinde 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler yapıldığı öğrenildi.

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