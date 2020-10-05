BAÇEM ile sağlığa bereket BAÇEM ilkleri gerçekleştiriyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve ARGE çalışmalarıyla ülke çapında öne çıkan BAÇEM, Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Türkiye’de ilk kez çay ağacı yetiştiren, ilk kez vetiverin uçucu yağını elde eden, ilk kapama kara mürver bahçesini kuran BAÇEM, Türkiye’nin en büyük bal ormanı projesini de hayata geçirmek için gün sayıyor.

Son yıllarda tıbbi ve aromatik bitkilere ilginin dünya genelinde artmasıyla birlikte tüm Türkiye’nin ilgi odağı haline gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi, Balıkesir’i ilaç sanayinde ve kozmetik sektöründe lider yapacak adımları atıyor. Tohumdan üretime, ARGE çalışmalarından tarımsal danışmanlığa kadar önemli işlere imza atan BAÇEM, kökeni Avustralya olan ve antiviral ve antimikrobiyal özelliklere sahip Çay Ağacını (Tea Tree) Türkiye’de ilk kez Balıkesir’de yetiştirmeyi başardı. COVID19 salgını süresince bağışıklığı güçlendirmek için en çok tercih edilen besinler arasında yer alan kara mürverin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 4 yıldır çalışmalar yapan BAÇEM, ayrıca toprak kaymasını önleyen kök yapısına sahip olan aynı zamanda da su veya toprakta bulunan ağır metalleri temizleyen, yeşil kısımları da hayvan yemi olarak kullanıldığında verimi artıran vetiver bitkisini üzerinde de ARGE çalışmaları yapıyor.

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aromatik bitki üretimi yapan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi, kökeni Avustralya olan Çay Ağacını (Tea Tree) Türkiye’de ilk kez Balıkesir’de yetiştirmeyi başardı. BAÇEM; yapraklarından uçucu yağ elde edilen, antiviral ve antimikrobiyal özelliklere sahip Çay Ağacının fidesini üretmek ve çoğaltmak için çalışmalarına devam ediyor. Çay Ağacının yapraklarından damıtma yoluyla elde edilen yağın cilt sağlığının korunmasından enfeksiyonu gidermeye kadar sağlık için vazgeçilmez, önemli faydaları bulunuyor. Geniş bir kullanım alanına sahip olan Çay Ağacı aynı zamanda kozmetik sektörü için de önemli bir bitki.

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi, Çay Ağacının yanı sıra toprak kaymalarını önleyen bir kök yapısına sahip olan aynı zamanda da su veya toprakta bulunan ağır metalleri temizleyen, yeşil kısımları da hayvan yemi olarak kullanıldığında verimi artıran arındırıcı vetiver bitkisi üzerinde de önemli çalışmalar yapıyor. BAÇEM tarafından Türkiye’de ilk kez uçucu yağı üretilen vetiver bitkisi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesince Kepsut İlçesi’nde inşası devam eden atık su arıtma tesisinde kullanılacak. Tesis tamamlandığında atık sular, bitkiler tarafından arıtılacak. Büyükşehir ayrıca toprak kaymalarının önüne geçmek amacıyla yol kenarlarına da vetiver dikimi gerçekleştirecek.

Türkiye’nin ilk kapama mürver bahçesine sahip olan BAÇEM, antioksidan açısından zengin olan, pandemi döneminde bağışıklığı güçlendirmek için en çok tercih edilen besinler arasında yer alan kara mürver üretimini de yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Söz konusu bitki üzerinde 4 yıldır çalışmalar yapan BAÇEM’in bir ilaç firmasıyla birlikte yaptığı araştırmalar sonucunda bölgede yetişen kara mürverin; kansere yakalanma riskini azaltan, kalp ve karaciğer için detoks etkisi oluşturan antosiyanin açısından standartların üzerinde olduğu tespit edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan BAÇEM, Balıkesir Üniversitesi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi, Balıkesir Orman Müdürlüğü, Edremit Belediyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Dereli Mahallesi Muhtarlığı ile birlikte “Kazdağı Bal Ormanı” projesini hayata geçiriyor. Türkiye’de şu ana kadar kurulmuş en büyük Bal Ormanı Projesinin ilk ayağı için Edremit’in, arıcılık konusunda eski bir geleneğe sahip olan kırsal Dereli Mahallesi Tuğlu Dere Mevkiinde çalışmalar hızla devam ediyor. Başkan Yücel Yılmaz’ın da yakından takip ettiği proje; arıcılık yapan, yapmayan bölge halkına birçok imkân sunacak. Pandemi süreciyle birlikte doğal ortamlara yönelen turistlere, 12 ay boyunca ziyaret edebilme olanağı sağlanarak bölgede turizm daha her mevsim canlı hale getirilecek. İçerisinde birçok unsur barındıracak, ülke ve bölge kalkınmasına önemli bir katkı sunacak projenin arazi etüt çalışmalarının bitmesinin ardından yetiştirilmesi düşünülen ballı ve aromatik bitkilerin çeşidi ve miktarı gerçekleştirilen toplantılarda belirlendi.

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