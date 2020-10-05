Basketbolda güç birliği

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bu yıl Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde yer alacak olan Bandırma Basketbol GSK, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi GSK ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Bandırma'nın basketbol alanındaki takımlarından Bandırma Basketbol GSK, bu yıl katılacağı Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi için Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ile güçbirliğine gitti.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Bandırma Basketbol GSK Başkanı Bora Öziş “11 yıldır kadın basketbolu için nitelikli sporcular yetiştirerek adından söz ettiren kulübümüz, Türkiye’nin en iyi alt yapı kulüplerinden biri olabilme hedefine karalılıkla ilerliyor. Bugün, büyük özverilerle tamamladığımız spor tesisimizde yüzlerce çocuğumuza verdiğimiz eğitimin, olumlu sonuçlar vermeye başladığını görüyoruz. Bir sporcu yetiştirmenin öneminin farkındalığı ile hazırladığımız eğitim programımız içinde tecrübeli antrenörlerimizin verdiği teknik eğitimin yanında oyuncularımızı konularında uzman eğitmenlerimizin verdiği zihinsel eğitimler ve donanımlı bir sağlık ekibi ile desteklemekteyiz. Bu şekilde yıllardır birlikte çalıştığımız sayıları yüzleri geçen Bandırmalı oyuncumuz arasından onu profesyonel olma yaşına geldiler. Oluşan bu kadroya 3 oyuncu takviyesi yaparak bu sezon Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde mücadele edeceğiz ” dedi.

Takımın antrenörlüğünü yapacak Emre Şen de Türkiye'nin en iyi alt yapı organizasyonunu kurarak ve yetiştirici kulüp olarak farkındalık oluşturmak istiyoruz diyerek, "Kızlarımızı hem sportif hem de akademik olarak yetiştirerek ayakları yere sağlam basan bireyler olmalarını hedefliyoruz" dedi.

İki kulübün ortaklaşa yaptığı basın toplantısının sonunda iki kulüp başkanı Bora Öziş ve Barış Yıldırım sponsorluk anlaşmasını imzaladılar.

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