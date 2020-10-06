Balıkesir’de polis 8 uyuşturucu şüphelisini yakaladı Operasyonlarda 1 kalaşnikof silah ele geçirildi

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 5 ayrı uyuşturucu uygulamasında 8 kişiyi yakaladı. Uygulama esnasında çok miktarda uyuşturucu madde ile 1 kalaşnikof ve 2 adet şarjörü ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 5 ayrı çalışmada; 8 kişi yakalandı. Mevcutlu olarak mahkemeye sevk edilen 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Balıkesir İl Merkezinde yapılan 2 ayrı çalışmada 3 kişi yakalandı ve yapılan aramalarda; 3 adet sentetik ecza hap, 12,90 gram metamfetamin, Ayvalık’ta yapılan çalışmada 1 kişi yakalanmış, şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve yapılan aramalarda; 8,14 gram esrar, 18 adet sentetik ecza hap, 1 adet bıçak ele geçirildi. Edremit İlçesinde yapılan 2 ayrı çalışmada 4 kişi yakalanmış, yapılan aramalarda; 34,34 gram esrar, 1 adet kalaşnikof uzun namlulu silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör ile 60 adet fişek ele geçirildi. Şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.