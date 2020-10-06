Covid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

İHA

Covid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Covid19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirlere uymayan işyerleri ve vatandaşlara adeta ceza yağdı.
Bandırma'da Covid19 pandemisi nedeniyle vatandaşların maske takması ve sosyal mesafeye uyması ile işyerleri için alınan bir takım önlemlere riayet etmeyen işyerlerine ceza yazıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 97 kişiye para cezası kesildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bandırma'da da Koronovirüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor. Yeni normal hayata dönülmesiyle açılan iş yerlerinde maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları hayatın yeni vazgeçilmezleri haline geldi.
Bu çerçevede hafta sonu yapılan denetimlerde kafe, çay ocağı, lokanta, kahvehane gibi alanlarda faaliyet gösteren 280 iş yeri denetlendi. Bu denetimlerde kurallara uymayan 5 işyerine para cezası uygulandı. 80 adet Toplu taşıma, ticari taksi ile HES kodu uygulamasıyla yolculuk edilen 16 otobüs denetimlere tabi tutuldu.
Bandırma'da polis ekiplerinin yaptığı bu denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 29 kişi ile maske kullanmayan 68 vatandaşa para cezası kesildi. Emniyet güçleri Bandırma'da gece ve gündüz aralıksız olarak denetimlerin devam edeceğini belirterek vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altıeylül’de Covıd-19 denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Altıeylül’de Covıd-19 denetimleri devam ediyor
Camiler güzel ahlakımızın işlendiği kültür ocaklarıdır
YEREL HABERLER Camiler güzel ahlakımızın işlendiği kültür ...
Burhaniye fıstıkçamı üretim merkezi oldu
YEREL HABERLER Burhaniye fıstıkçamı üretim merkezi oldu
Gönen Devlet Hastanesi’ne iki yeni doktor ataması
YEREL HABERLER Gönen Devlet Hastanesi’ne iki yeni doktor ataması
İvrindi' de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temassız Dezenfektan Üretti
YEREL HABERLER İvrindi' de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temassız ...
Balıkesir'de traktör kazası 1 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de traktör kazası 1 yaralı
Çekek ve marina yerine bakanlık onayı
YEREL HABERLER Çekek ve marina yerine bakanlık onayı
Müzik kutusundan kalaşnikof çıktı Edremit’te uzun namlulu tam otomatik saldırı tüfeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Müzik kutusundan kalaşnikof çıktı Edremit’te uzun ...
Balıkesir’de polis 8 uyuşturucu şüphelisini yakaladı Operasyonlarda 1 kalaşnikof silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Balıkesir’de polis 8 uyuşturucu şüphelisini ...
Kuzey Ege´de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı çıkarıldı
YEREL HABERLER Kuzey Ege´de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı ...
Bandırmaspor'da 4 imza birden
YEREL HABERLER Bandırmaspor'da 4 imza birden
Çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen işçi ...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde BAÇEM, ilkleri ...
Pandemi dinlemeden kumar oynayan şahıslar hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Pandemi dinlemeden kumar oynayan şahıslar hakkında ...
Hasat ettikleri çeltik ve fasulyeleri, yol üzerinde kurutuyorlar
YEREL HABERLER Hasat ettikleri çeltik ve fasulyeleri, yol üzerinde ...
Mahamadou Ba, RH Bandırmaspor’da
YEREL HABERLER Mahamadou Ba, RH Bandırmaspor’da
Bandırma'nın simgesi 94 yıllık bina bakıma alındı
YEREL HABERLER Bandırma'nın simgesi 94 yıllık bina bakıma alındı
Çiftçiler ürünlerini asfalt yollarda kurutuyor
YEREL HABERLER Çiftçiler ürünlerini asfalt yollarda kurutuyor
Basketbolda güç birliği
YEREL HABERLER Basketbolda güç birliği
Edremit Belediyesi sokak hayvanlarının yanında
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi sokak hayvanlarının yanında
BAÇEM ile sağlığa bereket BAÇEM ilkleri gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER BAÇEM ile sağlığa bereket BAÇEM ilkleri ...
BAÜN Hastanesi'nde uyanık beyin ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER BAÜN Hastanesi'nde uyanık beyin ameliyatı yapıldı
BAÇEM ile sağlığa bereket Çay ağacını Türkiye'de ilk BAÇEM üretti
YEREL HABERLER BAÇEM ile sağlığa bereket Çay ağacını Türkiye'de ilk ...
MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Başkan Görmen; “Azerbaycan Türklüğün öz yurdudur”
YEREL HABERLER MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Başkan Görmen; ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X