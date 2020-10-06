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Balıkesirspor’dan kadroya 11 takviye Ümit Arslan’dan Okan Alkan’a sitem

İHA

Balıkesirspor’dan kadroya 11 takviye Ümit Arslan’dan Okan Alkan’a sitem

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor transferin son gününde yasağı kaldırarak 11 oyuncuyu renklerine bağladı. Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında süreci anlatırken, transferleri de açıkladı.
Balıkesirspor tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, Başkan Ümit Arslan, son anda yaşanan gelişmelerden dolayı büyük zorluk çektiklerini belirtirken, eski oyunculardan Okan Alkan’ın imza vermekten vazgeçmesi yüzünden yaşanan sıkıntıdan forvet transferi gerçekleştiremediklerini söyledi. Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan, toplantının başında yeni isim sponsorunu açıkladı. Balıkesirspor 20202021 sezonu için Aydeniz Et firması ile 1 milyon TL bedelle isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı.

Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan, “Toplantımıza geçmeden önce Balıkesirspor’umuzun isim sponsorluğu konusunda Aydeniz Et firması ile anlaştığını söylemek istiyorum. 1 milyon TL karşılığında isim sponsorluğu anlaşması gerçekleştirdik. Buradan Aydeniz Et firmasına desteklerinde dolayı teşekkür ediyorum camiamıza hayırlı olsun. 14 Ağustos 2020’den itibaren yaklaşık 4550 gündür yönetim kurulumuzla beraber gecemizi gündüzümüze katarak Balıkesirspor’un UÇK dosyasını çözmek için büyük çaba harcadık. Bu süreçte 26 futbolcumuzla istişareler gerçekleştirdik. Görüşmeler yapılırken hem A planı hem B planı yapmak şartıyla süreci sürdürdük. Çünkü 26 futbolcunun UÇK dosyası faizleriyle birlikte yaklaşık 25.5 milyon TL civarıydı. Kulübümüzün de içinde bulunduğu durumu herkes biliyor. Geçen sene 38 milyonla devredilen kulübü 72 milyon borçla devraldık. Bununda üstesinden gelmek için en doğru yolu seçmeye çalıştık. İlk önce A şıkkımız devreye sokarak iç transferi gerçekleştirdik. Tamamladıktan sonra UÇK’ya ağırlık verdik. Buradan Balıkesirspor’dan ekmek yemiş Balıkesirspor futbol oynamış 25 tane futbolcumuzun alnından öpüyorum. Vefalı davranış göstererek yüzde 10 ile imzaları veren tüm futbolcularımıza Balıkesir halkı adına teşekkür ediyorum. Ama tek bir şey söylemek istiyorum. Burada ekmek yemiş burada futbol oynamış ve burada hala annesi babası yaşıyor hala buraya geliyor Balıkesir’imizin suyunu içiyor. Adana’ya gittiğimiz halde kıymetli başkanlarının yanında aldığımız sözle bizi Balıkesir’e uğurlayan Okan Alkan’a sesleniyorum. 2 gün içerisinde ne oldu. Pazartesi bizi bu ateşin içine attın. Hiç mi Balıkesirspor’un hakkı yok. Bize niye bunu yaptın. Hiç mi bizim hatırımız yok. Dün 16.45’de bankalarının kapanmasına 15 dakika kala tüm alacaklarını ödeyerek hesabını kapattık. Ama söz verdiğimiz 25 futbolcuya bizim sözümüzü tutmamıza engel oldu. Biz hiçbir oyuncuya fazlasını ödemeyeceğimizi taahhüt ettik. Ben 25 futbolcumun hepsinin haklarını helal etmesini istiyorum" dedi.

Arslan, "Balıkesirspor büyük bir camiadır. Hayırlısı ile UÇK sorununu çözdük ve transferlerimizi yaptık. Okan Alkan dosyasını da kapattık. Artık Okan’ın Balıkesirspor’dan alacağı bir kuruş yok. Transferlerimize gelelim. Gece 2 buçuğa kadar yönetim kurulumuz büyük mücadele verdi. Anlaştığımız oyuncular; Uğur Aygören, Cumali Bişi, Doğa İşeri, Dersim Sahan Kaynak, Birol Parlak, Şahin Bayram, Bosse Adam Cedric Kore, İsmail Yüksek, Muhammed Ali Doğan, Oğuzhan Aynaoğlu, Abdulhamit Yıldız. Balıkesirspor’umuza hayırlı olsun. Bu 11 oyuncunun maliyeti peşinat ve garanti ücretleri 1 milyon 625 bin TL. Bu oyuncular 34 hafta futbol oynarsa bonuslarla birlikte toplam maliyetleri 3 milyon 464 bin TL. Biz Balıkesirspor’umuzu hak ettiği yere getirmek için mücadele ediyoruz. Bunun için buraya geldik. Forvet transferi yapamamamızın nedeni Okan Alkan’ın imzayı geç vermesi. Bizim forvetimiz hazırdı. Okan Alkan dosyası ekimizi kolumuzu bağladı. Oyuncu da başka kulüple anlaştı. Bir oyuncu ile daha anlaşmıştık onda da son anda kulübü vermekten vazgeçti. Biz elimizden geldiği kadar mücadelemizi verdik. Çok şükür az maliyetli ve çoğu da eski oyuncumuz. Yarı dönemde de ne olacağı belli olmaz sonuçta bir dönem için imza aldık. Önümüz açık inşallah Ocak’taki UÇK’yı da çözeceğiz” dedi.
Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker açıklamasında transferin bitimine saatler kala imzaların atıldığını ifade ederken, asgari ücretlerle azami verim alınacak oyuncu grubunu kadroya dahil ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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