Sazlık yangını büyümeden söndürüldü

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde çıkan sazlık yangını itfaiyenin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi Danacı Mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sazlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarının hemen ardında hızla bir şekilde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.